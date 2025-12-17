Live TV

Ședință a Coaliției, azi, de la ora 15:00: PSD continuă să ceară demiterea Dianei Buzoianu. Ce alte subiecte de dispută sunt pe agendă

Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu, cu Ilie Bolojan în spate, după o întâlnire a liderilor Coaliției de guvernământ

Coaliţia de guvernare se reuneşte, miercuri, de la ora 15:00, la Palatul Victoria, fiind prima întâlnire a liderilor celor patru partide, de la votul PSD împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, din Senat, la moţiunea simplă depusă de Opoziţie. Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că PSD l-a informat pe premierul Ilie Bolojan despre intenţia de a sancţiona activitatea ministrului Mediului, în timp ce preşedintele USR, Dominic Fritz, îi cerea lui Grindeanu să explice de ce a încălcat protocolul Coaliţiei, care prevede clar că niciun partid nu trebuie să voteze împotriva altui partid din coaliţie. Alte teme pe care partidele nu au ajuns la un acord sunt majorarea salariului minim şi tăierea salariilor în administraţia centrală și  eliminarea impozitului pe solarii., notează News.ro. Şi bugetul pe 2026, care ar urma să fie finalizat abia la începutul anului, este un subiect de dispută în Coaliţie.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, care a lipsit, luni, din Parlament, la votul moţiunii de cenzură şi a moţiunii simple pe Mediu, a declarat marţi, că social-democraţii au dat în Senat un vot împotriva managementului catastrofal al ministrului Diana Buzoianu şi că nu renunţa la solicitarea către premier de a o demite pe aceasta.

Grindeanu mai spunea că, faptul că PSD e parte într-o coaliţie „nu îi face să fie nişte copii puşi într-un colţ”.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, anunţa luni seară, imediat după votul din Senat, că Diana Buzoianu nu pleacă din funcţia de ministru, chiar dacă PSD şi AUR au votat cot la cot moţiunea simplă.

El mai spunea că USR rămâne în coaliţie şi nu abdică de la misiunea pe care şi-a asumat-o Guvernul Bolojan, şi anume reforma statului român şi îi cerea liderului PSD, Sorin Grindeanu, să explice de ce PSD a încălcat protocolul de coaliţie semnat de el, care prevede explicit că nu se vor vota moţiuni împotriva vreunui membru al Guvernului.

„Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri. Chiar dacă PSD şi AUR au votat cot la cot moţiunea simplă împotriva ministrei USR a mediului. USR nu abdică de la misiunea pe care şi-a asumat-o Guvernul Bolojan: reforma statului român. Rămânem în coaliţie! Diana Buzoianu are toată susţinerea a noastră şi a premierului să continue reformele pe care le-a început. O moţiune simplă nu are drept consecinţă demiterea ministrului”, scria preşedintele USR, Dominic Fritz, pe Facebook.

Liderul UDMR Kelemen Hunor a admis, la rândul lui, că „din păcate” coaliţia nu funcţionează, în prezent, „aşa cum ar trebui să funcţioneze”, dar spunea că aceasta nu este blocată.

„Noi, cât stăm într-o coaliţie, indiferent despre ce coaliţie vorbim şi indiferent de ce moţiune vorbim, simplă sau de cenzură, noi nu votăm nicio moţiune. Putem să avem nemulţumiri şi probabil că avem şi noi nemulţumirile noastre sau şi faţă de noi pot să existe nemulţumiri, dar din punctul meu de vedere, dacă stăm în coaliţie, nu votez o moţiune, nici simplă, nici de cenzură”, a afirmat Kelemen Hunor, luni seară, la Digi 24.

Şi preşedintele Nicuşor Dan a comentat, marţi, de la Helsinki, tensiunile din coaliţie, arătând că îi este foarte greu să explice unui străin că avem patru partide în coaliţie şi toate se atacă între ele şi niciuna nu spune un cuvinţel despre Opoziţie.

Despre votul din Senat al PSD împotriva ministrului Diana Buzoianu, Nicuşor Dan a precizat că nu crede că e util ca un partid să voteze o moţiune împotriva altui membru din coaliţie, dar trebuie să separe declaraţiile de acţiunea politică concretă şi, pentru moment, această coaliţie funcţionează şi e bine că funcţionează.

El a mai spus că în mod evident că, în calitate de cetăţean, i-ar plăcea să aude mai puţin zgomot de fond, dar, una peste alta, merg înainte.

Coaliţia trebuie să discute, miercuri, şi despre câteva teme la care nu s-a ajuns încă un acord, precum majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2026 şi tăierea salariilor în administraţia centrală, sau liminarea impozitului pe solarii. Şi bugetul pe 2026, care ar urma să fie finalizat abia la începutul anului, este un subiect de dispută în coaliţie.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, atragea atenţia asupra faptului că, dacă partidele care compun coaliţia de guvernare nu cad de acord cât mai curând asupra reducerilor de cheltuieli în administraţia locală şi centrală, bugetul de stat pentru anul viitor va fi aprobat în baza legislaţiei actuale, iar eventualele corecţii financiare care să ducă la reduceri de cheltuieli publice vor trebui făcute tot prin ordonanţe-trenuleţ.

Kelemen afirma că reducerile de cheltuieli nu reprezintă „ştiinţa rachetelor balistice”, ci sunt „o chestiune relativ simplă, dar cu impact politic”.

