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Video Grindeanu spune că nu a știut că președintele Nicușor Dan îl va desemna premier pe Veștea: „Nu am discutat”

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Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după şedinţa Consiliului Politic al partidului, că nu a ştiut de decizia preşedintelui Nicuşor Dan de a-l desemna premier pe liberalul Adrian Veştea. El a precizat că nominalizarea acestuia este constituţională.

Preşedintele PSD a fost întrebat la Parlament dacă Adrian Veştea ar fi un de premier.

„Să vedem, urmare a discuţiilor”, a răspuns Grindeanu.

El a menţionat că în partid nu s-a luat decizia dacă vor face parte din Executiv.

Grindeanu a fost întrebat şi dacă preşedintele a procedat constituţional când nu a chemat partidele la consultări înainte de a-l desemna pe Veştea premier.

„Vă aduc aminte că în 2008, după alegeri, s-a făcut un guvern PSD-PDL şi desemnat prim-ministru, în primă instanţă, a fost Theodor Stolojan, care după câteva zile a renunţat şi a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituţional, întrebaţi-l pe Băsescu”, a precizat Grindeanu.

Preşedintele PSD a mai spus că nu a ştiut de planul lui Nicuşor Dan privind desemnarea lui Adrian Veştea premier.

„Când am vorbit cu Nicușor Dan, nu am discutat chestiuni care să mă ducă la gândul că ar putea face o altă nominalizare”, a spus șeful PSD. 

Luni, conducerea PSD i-a dat lui Sorin Grindeanu „mandat larg de negociere cu premierul desemnat, Adrian Veștea”, au declarat surse participante la ședința social-democraților pentru Digi24.ro.

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Editor : C.L.B.

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