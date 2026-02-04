Statele Unite vor oferi R. Moldova 36,5 milioane de dolari pentru securitate națională. Legea a fost semnată de Donald Trump

Statele Unite vor oferi R. Moldova 36,5 milioane de dolari. Anunțul a fost făcut miercuri, 4 februarie, de către ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski, într-o postare pe Facebook. Oficialul a menționat că banii vor fi utilizați pentru „securitatea energetică, securitatea cibernetică, reziliență și alte priorități conexe în domeniul securității naționale”, informează Ziarul de Gardă.

Potrivit ambasadorului, această decizie reflectă „nivelul de încredere și maturitatea cooperării de securitate dintre R. Moldova și Statele Unite”.

„R. Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia, menționată expres în National Security and Department of State Appropriations Act, care beneficiază de o alocare de 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională. Legea a fost adoptată de Congresul SUA și semnată de președintele Donald Trump.

(…) Parteneriatul nostru cu SUA este unul solid. Casa Albă și Congresul demonstrează un angajament clar pentru întărirea capacităților noastre și pentru prevenirea riscurilor într-un context regional dificil. Domeniul de aplicare al acestor fonduri: securitatea energetică, securitatea cibernetică, reziliență și alte priorități conexe în domeniul securității naționale.

Pentru R. Moldova, acest sprijin confirmă un lucru esențial: investiția în pace, stabilitate și capacitate de apărare este recunoscută și susținută de partenerii noștri strategici. Continuăm pe această direcție, cu responsabilitate și focus pe siguranța cetățenilor”, a scris Kulminski.

