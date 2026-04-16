Avertisment dur din energie: Europa ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane în doar șase săptămâni

călător în aeroport cu un avion în fundal
Datele colectate din 31 de țări din Occident arată că aproximativ 4 milioane de persoane au părăsit aceste state în 2024, cu 20% mai multe decât înainte de pandemie. Foto: Profimedia Images
Europa mai are „probabil doar șase săptămâni de combustibil pentru avioane”, a avertizat directorul Agenției Internaționale pentru Energie (AIE). Rezervele ar ajunge la un punct critic în luna iunie dacă Europa nu ar reuși să înlocuiască cel puțin jumătate din importurile sale din Orientul Mijlociu, a afirmat organizația într-un raport publicat săptămâna aceasta, anunță BBC.

Strâmtoarea Ormuz, o rută cheie pentru transportul de combustibil pentru avioane din Golf, a fost efectiv închisă de Iran de mai bine de șase săptămâni, ca răspuns la atacurile SUA și ale Israelului, ceea ce a dus la o creștere vertiginoasă a prețurilor și a stârnit temeri privind penuria.
Directorul executiv al AIE, Fatih Birol, a declarat pentru AP că ar putea avea loc în curând anulări de zboruri dacă aprovizionarea rămâne blocată.

În raportul său lunar privind piața petrolului, agenția – care oferă consultanță celor 32 de țări membre în materie de aprovizionare și securitate energetică – a afirmat că exporturile din regiunea Golfului reprezintă cea mai importantă sursă de combustibil pentru aviație pe piața mondială.
Rafinăriile din alte țări exportatoare majore, precum Coreea, India și China, erau la rândul lor extrem de dependente de importurile de țiței din Orientul Mijlociu.

Ca urmare, criza „a aruncat o cheie proverbială în mecanismele interne ale piețelor de combustibil pentru aviație”, a afirmat agenția.

În trecut, Europa se baza pe Orientul Mijlociu pentru aproximativ 75% din importurile sale de combustibil pentru avioane, a subliniat AIE.
În prezent, țările europene se străduiesc să înlocuiască aprovizionarea din zona Golfului cu importuri din alte părți.

IEA a declarat că în ultimele săptămâni s-a înregistrat o accelerare rapidă a exporturilor de combustibil pentru avioane din SUA. Cu toate acestea, a avertizat că, chiar dacă aceste transporturi ar fi destinate în totalitate Europei, ele ar înlocui doar puțin peste jumătate din aprovizionările pierdute.

Analizând diferite scenarii, a afirmat că, dacă Europa nu ar reuși să înlocuiască mai mult de 50% din importurile sale din Orientul Mijlociu, „ar putea apărea deficite fizice la anumite aeroporturi, ceea ce ar duce la anularea zborurilor și la scăderea cererii”.

Dacă s-ar putea înlocui trei sferturi din aprovizionare, aceeași situație ar putea apărea totuși, dar nu înainte de luna august.

„În consecință, pentru moment, se pare că piețele europene vor trebui să depună eforturi suplimentare pentru a atrage încărcături de înlocuire din alte părți, dacă se dorește menținerea unui stoc suficient pe parcursul lunilor de vară”, a afirmat agenția.

Multe companii aeriene din întreaga lume au fost nevoite să ia măsuri de urgență pentru a contracara creșterea costului combustibilului, care reprezintă de obicei 20-40% din costurile lor de exploatare.

Prețul de referință al combustibilului pentru avioane în Europa a atins un nivel record de 1.838 de dolari pe tonă la începutul lunii aprilie, comparativ cu 831 de dolari înainte de începerea războiului.

La începutul acestei săptămâni, Comisia Europeană a declarat că nu există „nicio dovadă a unei penurii de combustibil” în Uniunea Europeană, dar a recunoscut că ar putea apărea probleme de aprovizionare „în viitorul apropiat”.

Un purtător de cuvânt a declarat într-o conferință de presă că aprovizionarea cu țiței a rafinăriilor din UE este „stabilă, nefiind necesară, în prezent, eliberarea de stocuri suplimentare”.

Comisia a declarat că grupurile de coordonare pentru petrol și gaze se reunesc săptămânal, iar măsurile în domeniul energetic vor fi anunțate de președintele Comisiei săptămâna viitoare.

Săptămâna trecută, organismul comercial al aeroporturilor europene, Consiliul Internațional al Aeroporturilor, a adresat o scrisoare Comisiei, avertizând că continentul ar putea înregistra penurie de combustibil pentru avioane dacă Strâmtoarea Hormuz nu se redeschide în următoarele trei săptămâni.

Într-o informare privind evoluția activității publicată joi, EasyJet a declarat că a înregistrat costuri suplimentare cu combustibilul de 25 de milioane de lire sterline în luna martie, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că compania aeriană își asigurase mai mult de trei sferturi din combustibilul pentru avioane la un preț fix înainte ca prețurile să crească din cauza conflictului actual – un proces cunoscut sub numele de acoperire împotriva riscurilor.

Compania a declarat că conflictul a generat „incertitudine pe termen scurt în ceea ce privește costurile combustibilului și cererea clienților”.

