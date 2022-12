Guvernul nu se grăbește cu legea care reglementează pensiile speciale. Budăi: Nu va fi pusă în pericol implementarea PNRR

Ministrul muncii, Marius Budăi, a declarat, marți, că legea privind pensiile speciale urmează să fie depusă „cât de repede” în Parlament ca urmare a discuțiilor cu Comisia Europeană și că nu va fi pusă în pericol implementarea PNRR, care are termen până la 31 decembrie și care prevede reformarea sistemului public de pensii.

„Începând de ieri am început dezbaterile într-o comisie tripartită. Am avut în prima parte a zilei vizita specialiştilor Băncii Mondiale, avem după-amiază şi aseară am avut discuţii cu specialiştii de la Comisia Europeană. Continuăm aceste discuţii pe toată perioada acestei săptămâni. Urmează să mai solicităm nişte date de la ministerele implicate cu aceste legi, să avem și ultima analiză şi un ultim studiu de impact. Cu siguranță că suntem pe drumul cel bun.

Din discuţiile pe care le-am avut cu Comisia, nu suntem legaţi atât de tare de termenul de 31 decembrie, cât suntem legaţi de a discuta transparent. Comisia a apreciat că am prezentat personal, transparent ieri proiectul articol cu articol printr-un video-call, împreună cu Banca Mondială și Comisia Europeană. Este mai important să ajungem la un acord final cu Comisia Europeană, decât să ne grăbim.

Legea există. E posibil să nu fie aprobată sau publicată în Monitorul Oficial. Legea va fi cât de redepe depusă în Parlament.

Aștept discuțiile finale cu Comisia. Cu siguranţă nu va fi pusă în pericol implementarea PNRR dacă nu va fi depusă până la 31 decembrie, pentru că noi vorbim de cererea de finanţare 3. Comisia chiar a spus că ne recomandă să nu ne grăbim, ne mulțumește că am fost deschiși la dialog și să discutăm până ajungem la un acord final”, a spus Marius Budăi.

El a precizat că pensiile militare sunt incluse în lege. „Am demonstrat Comisiei Europene că pensiile militare au trecut deja prin două reforme, una în 2015, când au apărut începând cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2016, anume legea 223, după în care 2017 a fost plafonată reducerea de la 80 la 65 la sută și mai avem niște discuții acum. Cu siguranță îndeplinim și cu pensiile militare toate prevederile din PNRR”, a declarat ministrul muncii.

