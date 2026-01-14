Calculul numărului de polițiști locali va fi diferențiat în funcție de dimensiunea localității. În orașele mici, un polițist local va putea fi angajat la fiecare 1.200 de locuitori, doar dacă bugetul local acoperă integral costurile de funcționare. În București și în alte județe, raportul va fi de un polițist la 6.500 de locuitori. Această măsură ar putea duce la scăderea numărului de polițiști locali în anumite localități.

Posturi de polițist local în comune

16 posturi la 1.500 locuitori

22 posturi la 3.000 locuitori

30 de posturi la 5.000 locuitori

60 posturi la 20.000 locuitori

110 posturi la 50.000 locuitori

Numărul consilierilor din cabinetele miniștrilor, primarilor sau președinților de consilii județene va fi limitat strict. În prefecturi și la nivelul primăriilor, aceste modificări ar putea determina reducerea considerabilă a personalului.

Mai puține posturi la cabinetele demnitarilor

5 posturi la Cabinetul premierului

5 posturi la Cabinetul vicepremierului cu portofoliu

3 posturi la Cabinetul vicepremierului fără portofoliu

3 posturi la Cabinetul ministrului

Pachetul introduce și sancțiuni pentru primăriile care nu respectă regulile de reducere a cheltuielilor: dacă nu reduc bugetul cu 10% sau nu fac economii, vor fi obligate să recurgă la disponibilizări. La nivel național, aproximativ 13.000 de posturi ar putea fi desființate. În plus, primăriile care nu se conformează riscă să nu mai primească bani din impozitul pe venit, iar Guvernul va putea să stabilească salariile în locul acestora.

Alte economii din administrația centrală

Pachetul de reforme prevede și economii din:

plafonarea salariului președintelui ANRSC, economie estimată la 190.812 lei/an

limitarea salariilor în subordonatele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) prin grile de salarizare

reducerea numărului de membri ai consiliului de administrație pentru ANCPI și ANL ar aduce o economie estimată la 410.444 lei/an.

Totodată, costurile administrative vor fi diminuate prin preluarea cheltuielilor centrelor militare de la bugetul local la bugetul Ministerului Apărării Naționale, ceea ce va reduce presiunea pe bugetele locale.

Eficientizarea administrației publice

Proiectul de lege urmărește și:

simplificarea proceselor de descentralizare

reguli mai flexibile privind transferul bunurilor statului

rotația obligatorie a funcțiilor publice sensibile

evaluări multianuale bazate pe competențe. Funcționarii publici vor putea lucra cu timp parțial în două instituții diferite, ceea ce ar putea crește eficiența și mobilitatea în sistemul public.

Îmbunătățirea colectării veniturilor fiscale

Proiectul include și măsuri pentru colectarea mai eficientă a veniturilor fiscale, printre care extinderea executării silite asupra unor indemnizații sociale începând cu 2026, interconectarea bazelor de date fiscale și publicarea listelor cu debitori persoane fizice și juridice.

Nota de fundamentare menționează că autoritățile locale vor primi atributii decizionale mai largi, inclusiv asupra jocurilor de noroc, a introducerii de taxe locale suplimentare și asupra organigramei bibliotecilor publice. În plus, va fi înființat Fondul de Regenerare Locală, reprezentând până la 5% din veniturile locale.

Impozit dublu pentru clădirile ilegale

Autoritățile locale au stabilit noi reguli și pentru construcțiile realizate fără autorizație de construire, cu excepția celor ridicate înainte de 1 august 2001. Valoarea impozitului pentru aceste clădiri va fi calculată în funcție de suprafața construită, iar proprietarii vor suporta o majorare de 100% a impozitului timp de 5 ani, începând cu anul următor descoperirii neregulii. Măsura are ca scop descurajarea construcțiilor ilegale și creșterea veniturilor la bugetul local, penalizând astfel activitățile neautorizate.

Totodată, persoanele care nu își achită amenzile vor întâmpina restricții la tranzacțiile imobiliare: nu vor putea vinde sau cumpăra bunuri până la plata obligațiilor fiscale restante.

De asemenea, plata amenzilor poate influența suspendarea dreptului de a conduce. Amenzile neplătite la termen vor fi majorate treptat:

+30% dacă nu sunt plătite în primele 3 luni după termenul stabilit;

+30% suplimentar dacă neachitarea continuă după 6 luni.

Întreaga listă cu măsurile proiectului de reformă al administrației centrale și locale poate fi consultat aici.