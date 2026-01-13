Live TV

Proiectul de lege privind tăierile din administrația centrală și locală a fost publicat

Conceptual representation, with wooden pawns, of corporate layoffs. Concept of layoffs, staff cuts, and mass layoffs
Foto: Profimedia

Ministerul Dezvoltării a publicat marți proiectul de lege care prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală și reducerea numărului de posturi ocupate la autorităţile locale.

Măsurile propuse și dezbătute „sprijină descentralizarea și sustenabilitatea financiară a autorităților locale și conduc la consolidarea administrației publice centrale și locale și eficientizarea serviciilor publice către cetățeni”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, potrivit unui comunicat remis marți seară.

Proiectul de act normativ poate fi consultat aici.

„Actul normativ prevede eficientizarea administrației publice locale și centrale, echitate socială în colectarea taxelor și a impozitelor și o disciplină financiară mai bună”, se mai arată în comunicat.

Proiectul prevede „o scădere cu 10% a cheltuielilor de personal din administrația publică centrală, fără să fie afectate salariile de bază ale angajaților, prin reorganizarea instituțională, reducerea de sporuri sau tăieri de posturi”.

La nivelul autorităților locale se prevede o reducere a posturilor de la pct. 1 din anexa la OUG nr. 63/2010, „care va genera pe ansamblul autorităților administrației publice locale o reducere cu 10% a posturilor ocupate”, se mai arată în comunicatul citat.

În anul 2026, în mod temporar, autoritățile locale pot aproba diminuarea cheltuielilor de personal proporțional cu cheltuielile aferente numărului de posturi ocupate ce ar trebui desființate.

„După cum este cunoscut, în cea de-a doua jumătate a anului 2025, structurile asociative ale autorităților administrației publice locale au fost consultate cu privire la măsurile propuse. Proiectul de act normativ poate intra în vigoare după aprobarea de către Guvern și adoptarea de către Parlament”, potrivit comunicatului.

