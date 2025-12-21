Emil Hurezeanu a declarat, duminică la emisiunea „În fața ta” difuzată de Digi24, că nu ştie cât de mult şi-a dorit cu adevărat fostul preşedinte Klaus Iohannis să fie secretar general al Alianţei Nord Atlantice. Fostul ministru de Externe consideră greşită tactica fostului şef al statului de a apela la ambasadele României şi la consilieri pentru a câștiga funcţia de la NATO, obţinută, în cele din urmă, de Mark Rutte. „Nu știm cât și-a dorit cu adevărat funcția”, a mai spus el.

„Domnul Iohannis are dificultăţile acum legate de... a plecat într-o undă de mare nemulţumire, dincolo de eşecul pe care l-a avut, nici nu ştim de altfel cât şi-a dorit-o, cu adevărat. Când vrei să fii secretar general NATO, nu apelezi prin Ministerul tău de Externe şi consilieri prezidenţiali la ambasadele României ca să intermedieze această dorinţă şi să o transforme în realitate. O figură prezentă, marcată, profilată, cum a fost Iohannis în lumea europeană, de părere lui se ţinea cont. Eu am asistat la tratativele fostului preşedinte în Germania, de exemplu, în mai multe rânduri, cu cancălareasa Merkel, în diverse împrejurări, a fost primul care a vizitat din Europa pe Trump în 2017, în primul mandat la Washington. (...) Merkel ţin minte cum l-a întrebat, curioasă. Cum e Trump? Şi liderii germani nu ştiau cum e Trump, se cam fereau, îi ţinea şi Trump la distanţă”, a afirmat Emil Hurezeanu, la emisiunea „În fața ta” difuzată duminică la Digi 24.

Hurezeanu a mai remarcat faptul că Iohannis era un preşedinte „foarte informat şi convingător” şi mult mai prezent în relaţiile externe decât a fost, în unele momente, pe plan intern.

„Cert este că de câte ori l-am asistat la masa rotundă cu consilierii domniei sale de la Bucureşti, cu miniştrii externe, cu ceilalţi. Am asistat la un preşedinte foarte informat şi foarte convingător, cu o prezenţă foarte bună. Regretam faptul că nu e la fel de prezent şi de convingător şi în intervenţiile interne, pe piaţa internă, unde a fost destul de disparent”, a mai precizat Emil Hurezeanu.

În opinia acestuia, Klaus Iohannis este „supărat” deoarece a fost considerat „principalul ţap ispăşitor” pentru anularea alegerilor din noiembrie 2024, context în care Hurezeanu a amintit că „a fost o soluţie colectivă”.

Editor : Ana Petrescu