Efectele bombardamentelor rusești: Kievul va avea doar 4-6 ore de energie electrică pe zi în luna februarie

Atacurile cu rachete rusești au avariat grav centralele electrice și instalațiile de înaltă tensiune, agravând deficitul de energie electrică din Kiev și impunând programe mai stricte de întrerupere a alimentării cu energie electrică, afirmă oficialii din domeniul energiei. Se preconizează că, în aceste condiții, Kievul va primi doar patru până la șase ore de energie electrică pe zi în luna februarie, anunță Kyiv Post.

Amploarea pagubelor a fost prezentată de Stanislav Ihnatiev, președintele Consiliului de administrație al Asociației ucrainene pentru energie regenerabilă, într-un interviu acordat publicației ucrainene Telegraf, după atacul rus din noaptea de marți, 3 februarie – cel mai mare atac asupra sistemului energetic al Ucrainei de la începutul anului.

Centralele termice importante din Kiev au fost grav avariate

Penuria de energie electrică din capitală este legată în primul rând de avariile grave suferite de Centrala termică 6 (CHP-6) și de centrala termică combinată Darnytsia (CHPP), care joacă un rol esențial în furnizarea de energie electrică și termică locuitorilor din Kiev.

Pierderea acestor instalații a redus drastic capacitatea de producție și a creat riscuri grave pentru aprovizionarea cu căldură a orașului în perioada de iarnă, a spus Ihnatiev. Drept urmare, deficitul energetic al Kievului s-a adâncit, forțând operatorii să introducă programe mai stricte de întrerupere a alimentării cu energie electrică în întreg orașul.

Potrivit lui Ihnatiev, cele mai distructive atacuri au vizat nodurile cheie ale rețelei principale de transport a Ucrainei.

El a spus că forțele ruse au lovit substațiile „Vinnytsia 550” și „Kyivska 750”, care sunt esențiale pentru transportul energiei electrice între regiuni și pentru asigurarea funcționării stabile a sistemului energetic unificat al Ucrainei.

„Aceste instalații distribuie volume mari de energie electrică și funcționează ca centre energetice de importanță națională”, a spus Ihnatiev.

Daunele aduse substațiilor care funcționează la 550 kilovolți și 750 kilovolți reprezintă o lovitură strategică pentru întregul sistem energetic, a adăugat el, deoarece defecțiunile la acest nivel perturbă transportul energiei electrice pe distanțe lungi.

Capacitate limitată de restabilire rapidă a alimentării cu energie electrică

Oficialii din domeniul energiei au declarat că avariile echipamentelor de înaltă tensiune creează automat penurie de energie electrică chiar și în regiunile în care capacitatea de producție a fost păstrată.

Restabilirea acestor instalații este deosebit de dificilă din cauza constrângerilor tehnice și logistice. Unele componente sunt unice și fabricate la comandă, fiind necesare luni, iar în unele cazuri ani, pentru a le înlocui, a spus Ihnatiev.

Combinația dintre substațiile avariate și instalațiile de producere distruse înseamnă că deficitele de energie electrică nu pot fi compensate rapid prin importuri sau capacități de rezervă.

Aprovizionarea cu căldură, afectată în timpul frigului extrem

Ihnatiev a declarat că Rusia a efectuat atacuri țintite asupra instalațiilor energetice care furnizează căldură locuitorilor din Kiev, inclusiv asupra centralei termice Darnytsia.

Atacul cu rachete a avut loc când temperaturile au scăzut la -25 de grade Celsius, crescând semnificativ riscurile pentru sistemul de încălzire al orașului în una dintre cele mai reci perioade ale iernii.

Oficialii din domeniul energiei au declarat că pierderea capacității CHP amenință nu numai producția de energie electrică, ci și încălzirea centralizată, care depinde în mare măsură de centralele combinate de căldură și energie electrică în lunile de toamnă și iarnă.

Pene de curent cauzate de constrângeri tehnice

Operatorii din domeniul energiei au declarat că programele de întrerupere a alimentării cu energie electrică sunt utilizate exclusiv pentru a echilibra sistemul energetic în condiții de urgență.

Atunci când substațiile sunt avariate, energia electrică poate fi furnizată numai în zonele în care este posibil din punct de vedere tehnic să se transmită și să se distribuie energie. Drept urmare, unele cartiere primesc energie electrică limitată, în timp ce altele se confruntă cu întreruperi mai lungi, în funcție de starea rețelei.

Oficialii au declarat că cele patru până la șase ore de energie electrică pe zi prevăzute pentru Kiev în luna februarie reflectă mai degrabă limitările tehnice actuale ale rețelei avariate decât o decizie politică uniformă.

Deficit energetic sistemic la nivel național

Atacurile asupra stațiilor de transformare de înaltă tensiune și asupra marilor centrale electrice, precum CHPP Darnytsia, au dus la un deficit energetic sistemic care afectează întreaga țară, au declarat oficialii din domeniul energetic.

În aceste condiții, fiecare zi de funcționare stabilă a sistemului energetic al Ucrainei necesită eforturi susținute din partea lucrătorilor din domeniul energetic, a dispecerilor și a echipelor de reparații.

Ucraina este practic forțată să-și reconstruiască reziliența energetică în timpul războiului, continuând în același timp să respingă atacurile și să mențină serviciile esențiale pentru milioane de oameni, potrivit Kyiv Post.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat inițial armistițiul joia trecută, spunând că l-a rugat personal pe Putin să oprească atacurile asupra Kievului și „diverselor orașe” timp de o săptămână, din cauza vremii excepțional de reci.

„El a fost de acord să facă asta”, a declarat Trump reporterilor.

Cu toate acestea, vineri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a clarificat că armistițiul va dura doar până duminică, tocmai când temperaturile urmau să scadă din nou. Ucraina a declarat că armistițiul ar fi trebuit să continue până vineri.

Citește:

Rusia lansează noi amenințări în timpul negocierilor de la Abu Dhabi. Ce condiție pune Kremlinul pentru oprirea războiului

Editor : C.A.