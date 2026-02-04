Bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Donald Trump, condamnat la închisoare pe viață

Un bărbat găsit vinovat pentru tentativa de asasinare a preşedintelui Donald Trump în 2024, pe un teren de golf din Florida, a fost condamnat miercuri la închisoare pe viaţă, după ce un procuror federal a declarat că infracţiunea sa este inacceptabilă „în această ţară sau oriunde altundeva”, relatează AP şi AFP, citate de News.ro.

Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, a fost condamnat miercuri la închisoare pe viaţă de justiţia americană pentru că a încercat să-l asasineze pe Donald Trump pe terenul său de golf din Florida în septembrie 2024, cu două luni înainte de alegerile prezidenţiale.

În septembrie anul trecut, un juriu din Florida l-a găsit vinovat pentru cinci capete de acuzare, printre care tentativa de asasinare a unui candidat la alegerile prezidenţiale.

El a fost condamnat la pedeapsa maximă prevăzută de lege, aşa cum a cerut acuzarea. „Pedeapsa rezonabilă în acest caz este închisoarea pe viaţă”, a declarat judecătoarea Aileen Cannon, explicând că doreşte să protejeze populaţia de „orice crimă viitoare” pe care ar putea să o comită Ryan Routh.

„Infracţiunile comise de Routh justifică fără îndoială o pedeapsă cu închisoarea pe viaţă: timp de luni de zile, el a încercat să asasineze un candidat important la preşedinţie, a demonstrat că era dispus să ucidă pe oricine îi stătea în cale şi, de atunci, nu şi-a exprimat niciun regret sau remuşcare faţă de victimele sale”, au susţinut procurorii, citaţi de canalul ABC News. „Crimele pentru care Routh a fost găsit vinovat demonstrează o planificare minuţioasă, o premeditare profundă şi un dispreţ laş faţă de viaţa umană”, au mai spus procurorii.

La sfârşitul procesului său în faţa tribunalului federal din Florida, Ryan Routh a încercat să se înjunghie cu un pix. Gardienii au intervenit pentru a-l împiedica.

Pledând nevinovat, Ryan Routh s-a apărat singur în timpul procesului şi a explicat că nu a avut niciodată intenţia de a-l răni pe Donald Trump sau pe altcineva.

Însă Routh avea mai multe condamnări anterioare pentru infracţiuni grave, inclusiv posesie de bunuri furate, şi o amprentă online semnificativă care demonstra dispreţul său faţă de Trump. Într-o carte publicată pe cont propriu, el a încurajat Iranul să-l asasineze şi, la un moment dat, a scris că, în calitate de votant al lui Trump, trebuie să-şi asume o parte din vina pentru alegerea acestuia.

Ryan Routh a fost arestat pe 15 septembrie 2024 de agenţii Secret Service, care se ocupă de protecţia personalităţilor politice americane, după ce l-au zărit cu o armă în apropierea terenului de golf pe care juca Donald Trump.

Donald Trump scăpase la limită de o altă tentativă de asasinat, pe 13 iulie 2024, în timpul unui miting la Butler, în Pennsylvania (nord-est). Autorul acestei tentative, Thomas Matthew Crooks, în vârstă de 20 de ani, a reuşit să tragă mai multe focuri de armă înainte de a fi împuşcat de Secret Service. Imaginile cu Donald Trump, cu sânge curgându-i pe faţă şi pumnul ridicat, au făcut înconjurul lumii, iar evenimentul a fost considerat un moment cheie al campaniei.

Editor : Ș.A.