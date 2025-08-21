Live TV

Prim-ministrul a anunțat data „de principiu” a alegerilor pentru primăria Capitalei. Cine este în topul încrederii

Data actualizării: Data publicării:
2025-07-29-7476
Prim-ministrul Ilie Bolojan susține o conferință de presă la Palatul Victoria din București, 29 iulie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre organizarea alegerilor la Capitală, că s-a discutat de două ori în coaliţie şi, de principiu, s-a convenit să se convoace alegerile în luna noiembrie, dar acest aspect nu s-a definitivat pentru că nu au mai fost şedinţe ale coaliţiei.

Prim-ministrul a precizat că partidele coaliţiei ar trebui să analizeze susţinerea unui singur candidat, arătând că PNL a făcut sondaj, iar primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este în topul încrederii şi unul din candidaţii redutabili.

„Este o relaţie bună cu domnul preşedinte. Cred că am vorbit acum o săptămână, telefonic şi acum vreo două săptămâni ne-am văzut şi avem o relaţie bună de colaborare, în ceea ce priveşte aspectele care ţin în principal de politica externă, avem o consultare periodică şi consider că lucrurile sunt în bună regulă”, a spus premierul, la Antena 1, potrivit News.ro.

Întrebat dacă au avut o discuţie legată de Primăria Capitalei şi dacă s-a luat o decizie, dacă vor susţine un candidat comun sau PNL va avea propriul candidat, Ilie Bolojan a răspuns: Am avut de două ori această discuţie în coaliţie. De principiu, s-a convenit să se convoace alegerile în luna noiembrie, la jumătatea lunii noiembrie, dar nu s-a definitivat acest lucru, datorită faptului că nu au mai fost şedinţele de coaliţie şi mie mi s-a părut de bun simţ ca să existe un acord, atunci când stabileşti data alegerilor. Asta înseamnă că e foarte posibil că în această toamnă să avem alegeri în Bucureşti”, a afirmat Ilie Bolojan.

Despre candidatul PNL, Ilie Bolojan a precizat că ”în Bucureşti şi în alegerile locale strategia partidelor trebuie să ţină cont de tipul de alegeri.

„La Bucureşti avem alegeri din primul tur, deci candidatul care are cel mai mare număr de voturi, indiferent cât are, are şanse foarte mari să fie primar. Pe cale de consecinţă, consider că partidele care astăzi sunt parte a coaliţiei trebuie să analizeze la modul cel mai serios susţinerea, poate în totalitate, deşi nu e foarte uşor să faci acest lucru, a unui candidat sau cel puţin două partide să găsească o formulă să susţină un candidat, dar stabilirea acestui candidat trebuie să se facă pe nişte analize sociologice, în aşa fel încât să nu mai recurgem la candidaţi care nu sunt testaţi, nu sunt verificaţi”, a declarat Bolojan.

Premierul a menţionat că, din punctul acesta de vedere, PNL a realizat un sondaj de opinie pentru Capitală.

„Noi am testat trei dintre colegii noştri care ar putea să candideze şi am constatat că domnul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, are o cotă de încredere bună în Bucureşti, este într-un top al încrederii între cei care au fost testaţi. Având în vedere şi experienţa dânsului, personală, şi rezultatele pe care le-a obţinut la Primăria Sectorului 6, considerăm că este unul din candidaţii redutabili şi sigur, nominalizarea dânsului în calitate de candidat la funcţia de primar s-ar putea face după stabilirea datei alegerilor. (..) Este una din soluţiile bune pentru Bucureşti, pe care le văd fezabile”, a menţionat Bolojan.

Citește și:

VIDEO Cătălin Drulă: Am susținerea lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei. Sunt discuții pentru o candidatură comună cu PNL

Stelian Bujduveanu, despre alegerile la Primăria Bucureşti: Dacă fragmentăm dreapta, vom da Capitala pe mâna unui extremist

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
guvernul bolojan
1
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
accident a1
2
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte...
soldati rusi (2)
3
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
4
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
accident autostrada a1 ambulante masini politie
5
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Ce spune primarul...
Gigi Becali: "75.000 șpagă să mă bage la Facultatea de Drept! De frică, am luat subiectele"
Digi Sport
Gigi Becali: "75.000 șpagă să mă bage la Facultatea de Drept! De frică, am luat subiectele"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
vladimir putin la birou
Cererile lui Vladimir Putin pentru Ucraina, ca să încheie războiul...
ID280506_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu, despre alegerile la Primăria Capitalei: „Vreau să fiu...
vlad pascu escortat de politisti
Motivarea condamnării lui Vlad Pascu: Comportamentul periculos în...
Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025
Cum a început Donald Trump să se distanțeze de negocierile de pace...
Ultimele știri
Senatorul american Lindsey Graham amenință Kremlinul: Eliberați copiii ucraineni, altfel Rusia va fi desemnată stat terorist
Ce spune Ilie Bolojan despre varianta demisiei din funcția de premier și în ce condiții ar lua o astfel de decizie
Noi imagini cu vizita la Roşia Montană, publicate de Nicuşor Dan. Preşedintele şi familia au vizitat galeria antică
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Premierul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan: „Pilonul II de pensii mi-a căzut în brațe, această lege trebuia promovată de vreo 17 ani”
ilie bolojan guvern
Ilie Bolojan, discuții cu trei ministere cheie despre proiectele finanțate prin PNRR. Primele concluzii legate de investiții
ilie bolojan la sedinta de guvern
Bolojan: Aderarea României la OCDE în 2026 „rămâne o prioritate strategică”
BUCURESTI - LOCALE 2024 - LANSARE CANDIDAT USR - PS3 - 21 IAN 20
Cătălin Drulă: Am susținerea lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei. Sunt discuții pentru o candidatură comună cu PNL
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2024 - CONFERINTA DE PRESA - ALIANTA DREAP
Ce răspuns a dat Cătălin Drulă, întrebat dacă Nicușor Dan „l-a lăsat singur” pe Ilie Bolojan în fața nemulțumirilor legate de reforme
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără susține că Vladimir Putin i-a fost iubit la 17 ani, în timp ce el era căsătorit cu Ludmila și...
Cancan
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața...
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Adio, Universitatea Craiova! Transfer de ultimă oră, înainte de decisivul cu Bașakșehir. Exclusiv
Adevărul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii...
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Cine este bărbatul găsit împușcat într-un cimitir din Giugiu. Ce i-a spus soției sale înainte de a recurge la...
Digi Sport
FOTO La 17 ani era acuzat că ar avea, de fapt, 42! Cum arată doisprezece ani mai târziu
Pro FM
Prieten apropiat, despre Ozzy Osbourne: „A trăit la limită atât de mult, încât faptul că a ajuns să trăiască...
Film Now
„Frumoasă, puternică, asumată”. Sharon Stone, imaginea senzualității într-o ținută sumară pe coperta Harper's...
Adevarul
Mărturia veteranului ucrainean luat prizonier de propriii camarazi după ce a fost recrutat forțat de ruși
Newsweek
Tăierea pensiilor speciale. Procurorul Horodniceanu, cu 40.000 lei salariu, amenință: Nu acceptăm!
Digi FM
Andreea Bălan, criticată după ce s-a îmbrăcat în fustă mini la Mănăstirea Prislop: "Cum de te-au lăsat să...
Digi World
O lună a planetei Uranus, necunoscută anterior, descoperită cu ajutorul telescopului spaţial James Webb. „O...
Digi Animal World
Au instalat o cameră în grădină și nu le-a venit să creadă ce au surprins. Două vulpi au transformat o...
Film Now
Fostul soț al Jessicăi Alba nu-și mai ascunde noua relație. Iubita lui model, cu 20 de ani mai tânără, toată...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...