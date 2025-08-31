În competiția pentru Primăria Capitalei social-democratul Daniel Băluță și liberalul Ciprian Ciucu sunt la egalitate într-un sondaj Avangarde privind opțiunile bucureștenilor pentru funcția de edil general.

Astfel, primarul Sectorului 4 Daniel Băluță și primarul sectorului 6 Ciprian Ciucu sunt cotați cu 25% în barometrul respectiv, fiind urmați de Cătălin Drulă (USR), cu 20% dintre opțiuni și independenta Anca Alexandrescu – 18%.

La mare distanță sunt: Vlad Gheorghe de la partidul DREPT cu 5%, Ana Ciceală de la SENS cu 2% și independentul Octavian Berceanu, tot cu 2%.

Barometru de opinie Avangarde

USR ar ieși pe locul 1, dacă ar fi alegeri parlamentare

USR se situează pe locul întâi cu 25%, dacă ar avea loc alegeri parlamentare duminica viitoare, conform sondajului Avangarde.

Partidul condus de Dominic Fritz este urmat de AUR care ar obține 23%, PSD cu 20% și PNL – 18%. Cu procente mult mai mici, la mare distanță se situează PUSL – 5%, SOS România cu 3%, PMP – 2%, DREPT – 2% și SENS -1%.

Infrastructura rutieră, cea mai importantă problemă a Bucureștiului

Pentru 22% dintre respondenți cea mai importantă problemă a Bucureștiului este infrastructura rutieră, 18% consideră că aglomerația în trafic, 9% că politicul, 8% că sănătatea (spitale, dispensare) și tot 8% că educația (școli, grădinițe)

Totodată, 5% spun că cea mai importantă problemă a Bucureștiului ar fi consumul de droguri, tot 5% că termoficarea, 4% spun că spațiile verzi, 3% că o problemă importantă ar fi curățenia și 2% că infrastuctura pietonală.

Construirea unui spital nou, cea mai importantă investiție pentru Capitală

La întrebarea care ar fi cea mai importantă investiție pentru București, 29% dintre respondenți consideră că ar fi construirea unui spital nou. Un procent de 18% au spus că finalizarea centurii A0 ar fi un obiectiv important.

De asemenea, 16% consideră că cea mai importantă investiție pentru București ar fi în schimbarea conductelor de termoficare, proces deja început de Nicușor Dan, din primul său mandat la Primăria Capitalei.

Construirea de parcări ar fi cea mai importantă pentru 11% din respondenți, 8% spun că modernizarea străzilor din cartier, 7% că ar fi cea mai importantă investiție construirea de crește, 4% consideră că dezvoltarea imobiliară, tot 4% cred că ar fi relevantă construirea sălii polivalente și 2% a unui patinoar.

Sondajul a fost realizat pe populația adultă (18 ani și peste), neinstituționalizată a Municipiului București, pe un eșantion de 1.070 de persoane în perioada 22 - 30 august 2025, datele fiind culeste prin metoda CATI (telefonic). Eroarea maximă de eșantionare la nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,2%.

