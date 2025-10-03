Live TV

Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 de măsuri fiscale ar putea fi adoptat până la finalul lunii octombrie

Data publicării:
INSTANT_GUVERN_CONF_BOLOJAN_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x867
Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că pachetul 3 de măsuri fiscale urmează să fie adoptat până la finalul acestei luni, după ce vor fi puse la punct în Coaliție toate aspectele ce țin de reforma administrației publice.

 

„Atunci când ești într-o coaliție de patru partide, deciziile nu se iau foarte ușor. Și dacă, de exemplu, am fi avut un singur partid în guvernare, sigur, anumite decizii ar fi fost luate mai repede. Dar aceasta este realitatea pe care nu o putem ocoli. Uneori dezbaterea este bună, pentru că ies poate cele mai bune idei dintr-o dezbatere și da, eu cred că în condițiile date poate puteam face mai mult dacă eram mai coerenți, dacă eram mai solidari între noi și dacă acționam ceva mai hotărât.

Dar pe administrație lucrurile sunt practic rezolvate și eu sper că în afară de discuția legată de cuantumul de reducere, pe care toți colegii le recunosc că este o necesitate, doar forma în care se face acest lucru e de discutat, săptămâna viitoare vom avea o decizie finală și cu cât mai repede se clarifică și celelalte aspecte care care țin de administrația centrală, care și ea trebuie să intre în acest pachet și celelalte puncte pe care vi le-am prezentat, cred că poate fi făcut cât mai repede un pachet 3, în așa fel încât în această lună să-l putem adopta.

Cu cât aceste decizii, care înseamnă lucruri corecte pentru oameni, reduceri de cheltuieli, se adoptă mai repede, cu atât evităm o situație în care cheltuielile care vin din urmă, pentru că aceste cheltuieli sunt fixe, sunt structurale și dacă nu sunt reduse, practic, câștigurile pe care le încasăm suplimentar din taxe și impozite sau alte reduceri pe care le-am făcut deja, sunt consumate de aceste cheltuieli fixe. Deci, cu cât se adoptă mai repede, cu atât este mai bine și sper ca în perioada următoare, o săptămână-două, să avem și acest pachet definitivat,” a declarat Ilie Bolojan, la prezentarea bilanțului la 100 de zile de când a preluat funcția de prim-ministru al României.

Premierul a precizat că și interdiciția cumulului pensiei cu salariu și pensia anticipată sunt cuprinse în pachetul 3.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
4
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
5
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
"Asta s-a întâmplat în ultimii doi ani!" Americanii au reacționat, după ce au apărut pozele cu Sabalenka și Djokovic
Digi Sport
"Asta s-a întâmplat în ultimii doi ani!" Americanii au reacționat, după ce au apărut pozele cu Sabalenka și Djokovic
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_20946
Atacuri cibernetice, acțiuni secrete și propagandă. Ce conține...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului...
sigla diicot de la intrarea in sediu
Un bărbat din Bistrița-Năsăud e acuzat că pregătea un atentat...
costiuc simion
Susținerea lui George Simion riscă să scoată din Parlament „partidul...
Ultimele știri
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor să meargă în stradă pentru a asigura ordinea
Bolojan, despre subvențiile pentru partide: Ar putea fi tăiate în ultima lună a anului. Ce economii ar aduce reforma în administrație
Ilie Bolojan spune că Guvernul nu are nicio intenție de a majora alte taxe în anul 2026: „Nu există astfel de calcule”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
anaf-1-1536x1024
Bolojan: Degeaba am mărit taxele dacă banii nu sunt colectaţi. Trebuie să finalizăm digitalizarea ANAF
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan, după 100 de zile de guvernare: „Am evitat intrarea României în incapacitate de plată”. Ce alte obiective anunță premierul
Screenshot 2025-10-03 at 12.18.59
Șeful cancelariei lui Bolojan explică închirierea mașinilor de tip pick-up la Guvern: „Am redus cheltuiala cu 90%”. Cine le va folosi
ID310058_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Kelemen Hunor, despre Ilie Bolojan: E un om încăpăţânat. Recunoaşte şi el, nu trebuie să spun eu, se vede
bolojan guvern
România pregătește proiectele pe apărare care vor fi finanțate prin programul SAFE. Bolojan, discuții cu mai mulți miniștri la Guvern
Partenerii noștri
Pe Roz
Soția și copiii, mai presus de coroană. Prințul William: "Familia e totul. Echilibrul între muncă și viața de...
Cancan
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
Fanatik.ro
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB...
Adevărul
„Să îi lăsăm să le prindă!”. Răspunsul plin de cinism dat de Putin, întrebat despre dronele rusești din...
Playtech
TABEL Cât gaz consumă o centrală termică dacă o setezi la 19, 21 sau 23 de grade. Calcule exacte cu...
Digi FM
Monica Gabor, imagine rară alături de fiica Irina și de sora ei, Ramona. Fanii au reacționat imediat: „De...
Digi Sport
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
Pro FM
Vara s-a terminat, dar nu și aparițiile incendiare ale Elenei Ionescu în costum de baie. Mix perfect de...
Film Now
Al Pacino dezvăluie de ce inițial a refuzat un rol care i-a adus și o nominalizare la Oscar: "Ce era în...
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor?
Digi FM
David Popovici, declarații rare despre provocările întâmpinate la începutul carierei: „Am devenit foarte...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Ce este clauza de cocaină din contractul prenupțial al lui Nicole Kidman și Keith Urban. Fanii, revoltați...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...