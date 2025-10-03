Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 de măsuri fiscale ar putea fi adoptat până la finalul lunii octombrie

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că pachetul 3 de măsuri fiscale urmează să fie adoptat până la finalul acestei luni, după ce vor fi puse la punct în Coaliție toate aspectele ce țin de reforma administrației publice.

„Atunci când ești într-o coaliție de patru partide, deciziile nu se iau foarte ușor. Și dacă, de exemplu, am fi avut un singur partid în guvernare, sigur, anumite decizii ar fi fost luate mai repede. Dar aceasta este realitatea pe care nu o putem ocoli. Uneori dezbaterea este bună, pentru că ies poate cele mai bune idei dintr-o dezbatere și da, eu cred că în condițiile date poate puteam face mai mult dacă eram mai coerenți, dacă eram mai solidari între noi și dacă acționam ceva mai hotărât.

Dar pe administrație lucrurile sunt practic rezolvate și eu sper că în afară de discuția legată de cuantumul de reducere, pe care toți colegii le recunosc că este o necesitate, doar forma în care se face acest lucru e de discutat, săptămâna viitoare vom avea o decizie finală și cu cât mai repede se clarifică și celelalte aspecte care care țin de administrația centrală, care și ea trebuie să intre în acest pachet și celelalte puncte pe care vi le-am prezentat, cred că poate fi făcut cât mai repede un pachet 3, în așa fel încât în această lună să-l putem adopta.

Cu cât aceste decizii, care înseamnă lucruri corecte pentru oameni, reduceri de cheltuieli, se adoptă mai repede, cu atât evităm o situație în care cheltuielile care vin din urmă, pentru că aceste cheltuieli sunt fixe, sunt structurale și dacă nu sunt reduse, practic, câștigurile pe care le încasăm suplimentar din taxe și impozite sau alte reduceri pe care le-am făcut deja, sunt consumate de aceste cheltuieli fixe. Deci, cu cât se adoptă mai repede, cu atât este mai bine și sper ca în perioada următoare, o săptămână-două, să avem și acest pachet definitivat,” a declarat Ilie Bolojan, la prezentarea bilanțului la 100 de zile de când a preluat funcția de prim-ministru al României.

Premierul a precizat că și interdiciția cumulului pensiei cu salariu și pensia anticipată sunt cuprinse în pachetul 3.

Editor : A.P.