Exclusiv Ilie Bolojan, despre vila în care stă: „Nu am intrat pe geam în această casă. A fost o chestiune publică”

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan
Foto: Facebook/Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a vorbit duminică, la Digi 24, despre vila în care locuiește, după ce au apărut informații că a stat timp de patru luni ilegal în locuința pe care anterior o primise Traian Băsescu.

„Nu am stat ilegal. Trebuie să explicăm oamenilor care e situația. Când ești pe această funcție, ai dreptul la o locuință pe care ți-o oferă statul. Nu ca să huzurești acolo. Eu doar dorm. Dacă e o simplă garsonieră, dorm în ea. De dimineață, până seara, și colegii sunt martori, eu sunt în Guvern. Asta este viața mea. Dar mi s-a spus că din considerente de securitate, stăteam într-o locație la parter și geamul era în spațiul public și au spus că trebuie să mă mute într-o casă care este disponibilă.

Am fost mutat acolo. Între timp, am aflat că în acea casă locuise președintele Băsescu care își recâștigase drepturile de președinte”, a explicat premierul.

Mai mult, acesta a afirmat și că a solicitat ca fostul președinte al României să fie întrebat dacă vrea să revină în acea locuință

„Dânsul a optat pentru o altă locație. Am rămas acolo și practic acum s-a închis acest lucru. Subliniez, premierul României are dreptul la o locuință. Nu am cheltuit niciun ban care nu era cheltuit, nu am intrat pe geam în această casă. A fost o chestiune publică, a fost totul în bună regulă.”

Citește și:

Ilie Bolojan: Cât timp calculele electorale domină agenda unui guvern, nu poți să faci reforme

Ilie Bolojan, despre legea pensiilor magistraților: „Nu știu ce surse are Grindeanu, proiectul a respectat practica CCR”

Editor : A.M.G.

