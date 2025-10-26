Ilie Bolojan a comentat pentru Digi24 rezultatele sondajului Avangarde publicat duminică și a declarat că atât timp cât calculele electorale domină agenda unui Guvern, nu poți să faci reforme.

Rugat să comenteze sondajul Avangarde publicat duminică care arată un clasament al candidaților, dar și un grad mare de nemulțumire în București față de Guvern, premierul spune că această stare de nemulțumire vine după ce au fost create niște așteptări electorale care nu puteau fi onorate.

„Există, din păcate, de mulți ani de zile, un bazin important de oameni care sunt nemulțumiți de direcția în care merge țara. Aceasta este o realitate. Bine, inevitabil, această stare de nemulțumire este legată și de guvern și de măsurile pe care le luăm, după ce am creat niște așteptări electorale care nu puteau fi onorate. În mod evident, sunt de natură a nu le crea oamenilor o percepție bună”, a declarat premierul pentru Digi24.

Astăzi nu mai este vremea uitatului în sondaje, este o vreme a responsabilității, subliniază premierul.

„Dar în afară de percepțiile pe care le creăm, când ești în guvernare, într-o situație dificilă, trebuie să facem ceea ce trebuie pentru țara noastră și nu calculele electorale trebuie să primeze, pentru că, cât timp aceste calcule electorale domină agenda unui guvern, a unei primării sau unui consiliu județean, este evident că nu poți să faci reforme, care creează nemulțumiri, dacă în permanență te gândești la un concurs de frumusețe electorală și îți faci zilnic sondaje de opinie sau o dată la 2 săptămâni și te uiți în permanență cum arăți în sondaje. Astăzi nu mai este vremea uitatului în sondaje, este o vreme a responsabilității și a face ceea ce este necesar pentru țara noastră,” a precizat Ilie Bolojan.

Ciprian Ciucu e un candidat care poate să pună la punct foarte multe lucruri în București

Ilie Bolojan a vorbit despre alegerile din București, spunând că Ciprian Ciucu este un primar în care are încredere.

„Foarte probabil, candidatul pe care îl vom susține este Ciprian Ciucu, pentru că astăzi s-a derulat un prim proces de desemnare, biroul de la București l-a votat candidat. Mai sunt două etape și foarte posibil, la finalul acestei săptămâni, să avem închisă această procedură. Dar, în general, alegerile de primar, cu cât aspectele care țin de primărie sunt mai pronunțate, au o componentă care este legată de om, din experiența mea și caut să fiu un om cât se poate de corect. Nu partidul politic este problema. Întotdeauna omul este problema și de aia am evitat să pun etichete unor partide, să critic în masă. Oamenii sunt importanți, cei care candidează și eu cred că domnul Ciprian Ciucu, având în vedere ceea ce a făcut în calitate de primar la sectorul 6, având în vedere experiența dânsului din toți acești ani, este un candidat care poate să pună la punct foarte multe lucruri în București și este un om în care eu personal am încredere,” a subliniat Ilie Bolojan.

Premierul a comentat că la alegerile pentru Primăria Capitalei, din 7 decembrie, va avea un rol şi componenta politică.

„În ceea ce priveşte componenta politică, în general, în urbanul mare şi aceasta are un rol. Cât va fi, mi-e greu să fac estimări, dar cu siguranţă va fi şi o uşoară componentă politică”, a adăugat Ilie Bolojan.

Editor : A.P.