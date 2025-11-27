Live TV

Exclusiv Ilie Bolojan: I-am spus ministrului Moșteanu să țină capul sus. Eu am încercat să nu lucrez cu CV-uri

ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
„Întotdeauna am căutat ca atunci când lucrez cu niște oameni să îi încurajez în așa fel încât să putem merge mai departe”

Ilie Bolojan a vorbit joi seara, în exclusivitate la Digi24, despre scandalul diplomei lui Ionuț Moșteanu. Premierul a ținut să precizeze faptul că nu „lucrează cu CV-uri” și încearcă să facă tot ceea ce este mai bun pentru România. Ilie Bolojan a mărturisit că i-a spus lui Moșteanu să „țină capul sus”.

Invitat să comenteze inadvertențele din CV-ul ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, premierul a spus că miniștrii sunt propuneri ale partidelor politice care fac parte din arcul guvernamental și, deci „și domnul Moșteanu, este o propunere a unui partid politic”.

„Eu am încercat în toată această perioadă să nu lucrez cu CV-uri, să nu lucrez cu diplome, să nu mă duc să văd ce au absolvit miniștrii, ci am încercat să lucrez cu miniștri în funcție, încercând ca împreună, respectându-l pe fiecare în parte, să facem maxim posibil în condițiile date pentru guvern în ansamblu și, bineînțeles, pentru România”, a afirmat premierul.

Trebuie să recunosc că în afară de aceste aspecte pe care le-am auzit și eu astăzi, care într-adevăr, așa cum a declarat și domnul Moșteanu, nu sunt de natură să-l pună într-o situație favorabilă, eu am avut o colaborare bună cu dânsul în această perioadă.

„De asemenea, o problemă pe care o avem în multe domenii, mai ales atunci când se lucrează intens în anumite zone, este stabilitatea pe posturi. Dacă ceva am făcut greșit în toți acești ani, din punctul meu de vedere, în afară de alte lucruri, a fost și frecvența prea mare de înlocuire a miniștrilor. Gândiți-vă că dacă ai un ministru care stă câteva luni de zile, sau un an de zile pe post, indiferent cine este acel ministru, n-are cum să livreze, pentru că îți trebuie timp să negociezi contracte, să pregătești contracte, să faci licitații cu proiecte”, a precizat Ilie Bolojan.

„Mi-a dat un mesaj. Înțeleg că este în Bosnia, la Sarajevo, a fost astăzi la militarii români care sunt acolo. Am avut o discuție cu dânsul. Iau act de de situația în care suntem, v-am spus care a fost colaborarea cu dânsul. Sunt adeptul în general a stabilității pe poziție, pentru că asta îți permite să lucrezi. Gândiți-vă că în domeniul Apărării suntem în plin proces de negociere a programului SAFE, un program foarte important care implică mai multe ministere, iar Ministerul Apărării are o componentă importantă. Practic, 70% din acest program ține de acest minister, și atunci e foarte important să existe o continuitate, ca lucrurile să meargă înainte”, a adăugat prim-ministrul României.

„Întotdeauna am căutat ca atunci când lucrez cu niște oameni să îi încurajez în așa fel încât să putem merge mai departe”

Întrebat dacă ministrul Moșteanu ar trebui să explice mai mult acest aspect decât a făcut-o până acum, Bolojan a subliniat că este necesar ca acesta „să explice în așa fel încât să lămurească aceste aspecte”.

„Din punctul meu de vedere, i-am spus capul sus, încearcă să îți faci o analiză. Eu întotdeauna am căutat ca atunci când lucrez cu niște oameni să îi încurajez în așa fel încât să putem merge mai departe. E o problemă de respect față de colegi și am încercat în toată această perioadă, în afară de responsabilitatea pe care o am, de a menține un anumit standard într-o echipă, să fiu și un factor de coeziune și de a ține oamenii împreună în guvern”, a conchis Ilie Bolojan.

Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a publicat diploma de licență. Răspunsul Universității Bioterra

