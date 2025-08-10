Ilie Bolojan îi răspunde lui Marius Budăi privind lucrările la A7 și A8: „Am semnat contracte de investiţii mult prea mari”

Live TV

Data actualizării: Data publicării:
autostrada moldovei din drona
Foto: Captură video Facebook/Sorin Grindeanu

Premierul Ilie Bolojan a precizat că orice guvern rămâne în funcţie, dacă are susţinere în Parlament, el referindu-se la declaraţiile fostului ministru al Muncii Marius Budăi (PSD) care a avertizat că la următoarea moţiune de cenzură ar putea vota împotriva Guvernului, în cazul în care lucrările de construcție a autostrăzilor A7 și A8 vor fi sistate. Premierul a explicat că au fost semnate contracte de investiţii pe sume care nu pot fi acoperite, iar de aceea este nevoie de luarea unor măsuri. „Dacă s-ar fi lucrat serios de la început, aşa cum se dovedeşte că în multe autorităţi din România lucrurile se finalizează la timp, s-ar fi putut finaliza peste tot”, a mai spus liderul PNL. 

„Orice guvern rămâne în funcţie atât timp cât are susţinere în Parlament, iar în condiţiile în care o moţiune de cenzură trece, guvernul respectiv, sigur, îşi închide mandatul. Deci nu asta este o problemă. Problema pe care o avem este că, aşa cum v-am spus, am semnat contracte de investiţii mult prea mari faţă de cele pe care şi le poate permite România. Gândiţi-vă că pe componenta de autostrăzi sau de drumuri naţionale se lucrează pe contracte care sunt de zeci de miliarde de euro, ceea ce înseamnă în anii următori necesar de finanţare care trebuie asigurat. Pe componenta de spitale, din nou, am semnat contracte care nu pot fi finalizate până în luna august anul viitor, când se închide o linie de finanţare din fonduri europene din PNRR”, a declarat Ilie Bolojan la Antena 3 CNN, conform News.ro. 

Premierul spune că dacă s-ar fi lucrat serios, proiectele ar fi putut fi finalizate în termen.  

„Dacă s-ar fi lucrat serios de la început, aşa cum se dovedeşte că în multe autorităţi din România lucrurile se finalizează la timp, s-ar fi putut finaliza peste tot. Dar aici e o componentă importantă care a rămas pe din afară, care trebuie asigurată. Avem programul pentru autorităţile locale, programul Angel Saligny, unde din nou sunt câteva miliarde de euro bune, unde s-au semnat mii de contracte, practic, şi din nou acolo e nevoie de o anumită finanţare. Avem contractele pe apă şi pe canalizare, care sunt semnate de Ministerul Fondului Europene. Toate aceste proiecte nu pot fi finanţate în ritmul în care s-ar putea, probabil, lucra sau s-ar dori, pentru că nu mai există această capacitate. Şi atunci ele vor fi prioritizate şi vor fi eşalonate. Iar cele care, de exemplu, nu au finanţare şi nu au început din PNRR, şi deci nu au nici ordin de începere, nu vor mai fi finanţate, pentru că nu există de unde”, a precizat Bolojan. 

Bolojan spune că autostrăzile, calea ferată, sănătatea sau proiectele de apă şi canalizare sunt o prioritate, doar că nu există capacitate de finanţare. 

„Dar componenta de autostrăzi, în general, este o prioritate. Componenta de cale ferată este o altă prioritate. Finanţarea pe proiectele care au un impact judeţean pe autorităţile locale este importantă, pe componenta de sănătate, pe apă şi pe canalizare. Credeţi-mă însă că indiferent cine este premierul României, nu există capacitatea de finanţare ca la toate lucrurile să continue pentru că, din păcate, s-au semnat prea multe contracte şi nu a fost o decizie care să li se spună până aici, mai mult de atâta nu se poate. Gândiţi-vă că avem stadioanele, avem lucrările pe CNI, le vom prioritiza, le vom eşalona. Vom crea în anii următori o predictibilitate a acestor finanţări, în aşa fel încât pe fiecare contract să ştii care îţi este anvelopa, care ţi e suma care ţi revine în fiecare an, iar constructorii îşi vor regla ritmul de lucru în funcţie de această sumă pe care o vor avea la dispoziţie”, a mai spus Bolojan. 

Fostul ministru al Muncii Marius Budăi (PSD) le solicită parlamentarilor din Moldova să ceară clarificări privind continuarea construcţiei autostrăzilor A7 şi A8, iar în cazul în care nu sunt mulţumiţi de răspuns să voteze următoarea moţiune de cenzură care va fi depusă. „Domnule Bolojan, România trebuie să fie dezvoltată echilibrat în toate zonele, nu doar în vest la dumneavoastră acasă!”, transmite el.

