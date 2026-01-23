Ilie Bolojan promite că austeritatea se încheie în acest an. Ce se întâmplă dacă CCR amână decizia privind pensiile speciale

Premierul Ilie Bolojan a declarat că 2026 este anul în care „măsurile de corectare a deficitului se vor încheia”. Șeful Executivului promite că nu vor mai crește din nou taxele și impozitele, iar Guvernul își va asuma răspunderea pe cel de-al treilea pachet fiscal, care conține inclusiv măsuri de relansare economică, până la începutul lunii februarie.

„Acest an este unul în care măsurile de corectare a deficitului se vor încheia. Nu vor mai crește taxe și impozite. Trebuie să închidem componenta de nedreptăți pentru că dacă nu se rezolvă aspectele care îi deranjează foarte mult pe oameni e greu să ai o încredere socială serioasă”, a declarat premierul Ilie Bolojan, vineri, la Radio România Actualități. Tot premierul a mai spus că efectele măsurilor se vor vedea în a doua jumătate a anului.

În privința noilor măsuri fiscale pe care Guvernul urmează să își asume răspunderea în fața Parlamentului, Bolojan a declarat: „Acum definitivăm pachetele și vor fi gata săptămâna viitoare. Procedura de angajare a răspunderii va dura mai multe zile. Ținta este să angajăm răspundere guvernului înainte de 1 februarie”.

Milioane de euro din PNRR depind de decizia CCR privind pensiile speciale

Șeful Executivului a mai transmis că dacă va întârzia decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților „vom intra într-o zonă în care nu mai putem să ne recuperăm cei peste 200 de milioane de euro” din PNRR.

„Avem o perioadă intermediară în care mai poţi răspunde la clarificări, dar dacă nu se va tranşa această problemă, acesta, din păcate, va fi un efect foarte probabil”, a explicat premierul.

Judecătorii CCR au amânat pentru a patra oară pronunţarea în cazul legii privind pensiile magistraților, noul termen fiind stabilit pentru data de 11 februarie.

Editor : A.G.