Primul ministru Ilie Bolojan cataloghează ieşirea PSD de duminică privind amendamentele pe care parlamentarii partidului le vor depune la legea bugetului de stat drept „o acţiune politică” prin care „încearcă să vină o retorică de tip AUR, încercând oarecum să se delimiteze de răspunderile acestei guvernări”. Bolojan consideră că modul de acţiune al PSD nu poate aduce rezultate, el făcând un „apel la raponsabilitate” către parlamentari şi amintindu-le acestora că „este un buget strâns şi nu merită să ne întoarcem la greşelile pe care le-am făcut anii trecuţi”.

„Ceea ce a făcut PSD astăzi este o acţiune politică pe care am discutat-o de foarte multe ori în discuţiile pe care le-am avut în ultimele luni, când am discutat bugetul. Bugetul s-a lungit din cauza faptului că nu am avut pachetul din administraţie, dacă nu aveai pachetul din administraţie, nu puteai să reduci cheltuielile de personal, nu ai cum să reduci deficitul dacă nu faci economii, aici e un lanţ de decizii care au fost luate. Prin urmare, este o acţiune den tip politic, pentru că nu o dată, ci de mai multe ori am întrebat în coaliţie care sunt sursele pentru acoperi aceste propuneri”, a spus premierul la Digi24.

„Orice cheltuială trebuie acoperită de undeva”

El a menţionat că „orice propunere de cheltuială suplimentară nu e acoperită din neant, trebuie acoperită de undeva”.



„Şi eu mi-aş dori să punem bani pentru orice fel de lucru pe care le putem spune românilor că l-am putea acoperi, problema este că aceşti bani îi luăm din împrumuturi şi doar anul acesta dobînzile care sunt prinse în acest buget sunt de 60 de miliarde de lei, estimativ şi, în afară de retorica politică, în afară de a ne delimita, cum face PSD-ul acuma, de răspunderea guvernării – pentru că toate deciziile pe care le-am luat pînă acum au fost luate cu acordul tuturor partidelor, în toate şedinţelec- prin acest joc de amendamente care au un caratcer social PSD încearcă să vină cu o retorică de tip AUR încerînd oarecum să se delimiteze de răspunderea acestei guvernări. Dar nu cred că este o soluşie care va aduce rezultate pentru că, încercând să copiezi o anumită retorică, nu cred că rezolvi lucrurile”, a afirmat Ilie Bolojan.



Premierul a făcut un „apel la raponsabilitate” către parlamentari şi amintindu-le acestora că „este un buget strâns şi nu merită să ne întoarcem la greşelile pe care le-am făcut anii trecuţi”.

„Orice propunere de cheltuială suplimentară trebuie tratată cu prudență, pentru că e posibil ca datele de perspectivă care au fost luate în calcul să fie influențate de aceste noi realități pe care le avem de două săptămâni în piață. Prin urmare, dacă amendamentele sunt niște termeni rezonabili, nu sunt probleme deosebite. Dacă amendamentele care vor trece vor fi de natură a avea o valoare mai mare, putem avea complicații, pentru că este ca și cum ai întinde o coardă.

Așa este și bugetul în care dacă la un moment dat cu cât întinzi mai mult, s-ar putea ca de la un numit punct să crape și nu ne dorim asta pentru că ar însemna practic să ne întoarcem din nou într-o situație în care pregătim bugete pe anumite date, avem niște estimări pe care le-am luat în calcul, la care ne-am angajat și terminăm cu alte elemente de de deficite. De exemplu, ceea ce înseamnă niște costuri suplimentare pe care tot țara asta le plătește.”

Turbulențe pe piețele valutare

„De de o săptămână, două, dacă ați văzut, sunt niște turbulențe foarte puternice pe piețele valutare datorită acestei situații și cu cât lucrurile se liniștesc mai repede în golf, cu cât lanțurile de aprovizionare cu combustibil se reiau într-un termen mai scurt și într-o pondere mai mare, cu atât lucrurile pot fi așezate. Astăzi trebuie să fim precauți datorită acestor turbulețe”.

„N-ai cum să reduci deficitul dacă nu faci economii. Aici e un lanț de decizii care au fost luate. Prin urmare, este o acțiune de tip politic, pentru că nu o dată, de mai multe ori am întrebat în coaliție care sunt sursele pentru a acoperi aceste propuneri. Și aici nu e vorba de a discuta concret de o propunere sau alta. Ce trebuie să înțeleagă toți românii? Orice propunere de cheltuială suplimentară nu este acoperită din neant. Orice cheltuială suplimentară trebuie acoperită de undeva. Cineva, de undeva, pierde. Trebuie puși banii. Nici asta n-ar fi o problemă. Și eu mi-aș dori să punem bani pentru orice fel de lucru pe care le putem spune românilor că l-am putea acoperi. Problema este că acești bani îi luăm din împrumuturi și doar anul acesta, dobânzile care sunt prinse în acest buget sunt de 60 de miliarde de lei estimativ. În afară de retorica politică, în afară de încercarea de a ne delimita, cum face PSD-ul acuma de răspunderea guvernării - pentru că toate deciziile care le-am luat până acum am fost luate cu acordul tuturor partidelor politice, în toate ședințele pe care le-am avut aici.

„Apelul meu este unul de responsabilitate atunci când facem propuneri de amendamente, indiferent ce fel de propuneri sunt, trebuie să vedem de unde vin resursele și să fim conștienți că oricum e un buget strâns și că România are nevoie de predictibilitate și nu merită să ne întoarcem la greșelile pe care le-am făcut anii trecuți”, a mai spus premierul.

Editor : Sebastian Eduard