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Video Riscul penuriei de carburanți în România. Premierul a anunțat unde sunt probleme și ce măsuri se iau pentru alimentarea pieței

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Foto: CFR Marfă
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Din articol
Probleme cu aprovizionarea zonei de vest a țării Eventuale modificări la legea care reglementează comercializarea carburanților

Ilie Bolojan a vorbit la conferința de presă de joi despre piața carburanților, în contextul în care aprovizionarea cu petrol din Kazahstan a fost suspendată. Premierul spune că în următoarele două săptămâni se estimează că nu vor fi probleme legate de aprovizionare, și că Rompetrol „caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august”. În plus, Bolojan a subliniat faptul că sunt ceva probleme cu aprovizionarea cu carburanți în vestul țării din cauza reparațiilor la calea ferată în zona Constanța-Fetești, precum și din cauza traficului feroviar intens din sezonul estival. Această problemă este în curs de rezolvare, spune premierul, prin programarea circulației garniturilor-cisternă noaptea.

În legătură cu situația de pe piața carburanților, Ilie Bolojan a spus că sunt două aspecte - pe de o parte sunt cele care țin de aprovizionarea cu carburant a României și a întregului teritoriu, „în contextul în care avem atât situația de război din Marea Neagră, care crește riscul pentru transportatori, avem atacurile cu drone care au afectat capacitățile de livrare din dinspre Kazahstan și atunci, în această după-amiază, echipa de la Ministerul Energiei încheiată o întâlnire cu companiile care sunt implicate în această zonă și suntem în situația în care cel puțin în următoarele două săptămâni nu estimăm că vor fi probleme legate de aprovizionare”, a spus premierul.

Potrivit lui Ilie Bolojan, compania Rompetrol, care se aprovizionează din Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafinăria Petromidia.

Probleme cu aprovizionarea zonei de vest a țării

„De asemenea, una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării, datorită blocajului pe care îl avem în zona Constanța-Fetești, unde, așa cum știți, datorită lucrărilor care au loc acolo, pentru a putea fi terminate, suntem în situația în care depozitul care aprovizionează toată România de la Oil Terminal nu poate să livreze cadențat trenurile cu cisterne către zona de vest. Asta pentru că pe parcursul verii avem un rulaj important de trenuri, dat fiind sezonul estival către mare, care trebuie să respecte anumite rute și anumite ore. Și atunci, în baza discuțiilor cu CFR și cu Ministerul Transporturilor, au fost mutate activitățile pe timp de noapte în așa fel încât transportul de trenuri dedicate transportului de combustibil să se desfășoare cu prioritate noaptea, în așa fel încât în zona de vest a României, unde rezervele din depozite sunt la limită, să nu avem probleme în perioada următoare”, a precizat premierul.

Eventuale modificări la legea care reglementează comercializarea carburanților

„Este important ca eventuale modificări care ar putea fi făcute în Parlament la legislația care reglementează comercializarea carburanților în România să fie făcute în așa fel încât să nu perturbe activitate economică, să nu creeze un deficit de combustibil pe piața românească”, a subliniat Bolojan.

„Din acest punct de vedere am discutat cu domnul ministru Nazare și colegii de la Energie să lucreze la o variantă care să poată fi luată în considerare în așa fel încât, pe baza discuțiilor cu firmele din acest sector, ceea ce propunem și ceea ce ar s-ar putea vota în Parlament pentru eventualele limitări ale creșterii de prețuri ca urmare a reînceperii războiului din Golf, să se facă într-o manieră care să răspundă atât cetățenilor printr-un preț cât mai convenabil, dar și companiilor din piață și celor care sunt interesați și care au un rol important în perioada următoare, respectiv transportatori sau agricultori”, a conchis premierul.

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Editor : Liviu Cojan

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