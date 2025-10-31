Încă o lege trimisă de Nicușor Dan spre reexaminare, în Parlament: expropierea pentru cauză de utilitate publică

Preşedintele Nicuşor Dan a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. Actul normativ fusese trimis la Cotroceni, pentru promulgare, pe 15 octombrie.

Președintele Dan arată în solicitare sa către Parlament că actul normativ priveşte regimul proprietăţii şi moştenirii şi ar fi trebuit adoptat ca lege organică.

Prin OUG 55/2024 a fost completat articolul 1 al Legii 255/2010 care stabileşte obiectivele privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local cu sintagma „lucrări de construire, modernizare, reconversie şi extindere a capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare de interes strategic pentru securitatea naţională”.

Totodată, a fost adăugată litera n1) în cuprinsul articolului 2, în lista lucrărilor declarate de utilitate publică, având următorul cuprins: „n1) lucrări de construire, modernizare, reconversie şi extindere a capacităţii de producţie şi/sau servicii pentru apărare de interes strategic pentru securitatea naţională” şi a fost introdus Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului în lista expropriatorilor, prin operatorii economici cu capital/integral şi/sau majoritar de stat din industria naţională de apărare care funcţionează sub autoritatea sa, pentru lucrări de construire, modernizare, reconversie şi extindere a capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare de interes strategic pentru securitatea naţională.

Potrivit preşedintelui, Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, dat fiind domeniul său de reglementare, a fost adoptată ca lege organică, în condiţiile în care stabileşte măsuri care vizează regimul general al proprietăţii.

Legea supusă reexaminării, având în vedere că modifică obiectivele Legii nr. 255/2010, completând lista lucrărilor de utilitate publică şi lista autorităţilor care pot realiza lucrări de expropriere, se explică în cererea de reexaminare, intervine într-un domeniu rezervat legii organice, prevăzut de articolul 73 alineatul (3) litera m) din Constituţie - „regimul general al proprietăţii şi moştenirii”. Ca urmare, era necesar ca legea de aprobare a OUG nr. 55/2024 să fie adoptată ca lege organică, potrivit articolului 76 alineatul (1) din Constituţie, aspect care să fie reflectat şi în formula de atestare a legii, precizează preşedintele.

