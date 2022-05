Iohannis: Actualul guvern este cel mai stabil, solid şi performant din ultimii ani. Nu aș recomanda evaluări în mijlocul crizei

Preşedintele Klaus Iohannis a spus, joi, că nu recomandă evaluări ale miniştrilor "în mijlocul crizei", iar premierul are la dispoziţie mecanisme constituţionale, dacă vreunul dintre miniştri nu performează. Aflat într-o vizită la Spitalul Colentina din Capitală, șeful statului a precizat că actualul guvern este "cel mai stabil, solid şi performant" din ultimii ani.

"Atunci când am încurajat formarea acestei coaliţii, lumea a crezut că fac o greşeală. Rezultatul - e cel mai stabil, solid şi performat guvern din ultimii destul de mulţi ani", a spus Iohannis.

Preşedintele susţine că o discuţie despre evaluarea miniştrilor "nu face bine" în actualul context.

”Evaluarea miniştrilor nu o voi face eu, chiar dacă am opinii personale despre fiecare ministru. Această opinie o voi spune premierului, în măsura în care mă întreabă, iar premierul nu m-a întrebat până acum. La partea cu evaluările la şase luni sunt un pic sceptic. Până la urmă este o coaliţie, fiecare partid are evident şi pe bună dreptate o mândrie, că vrea să îşi păstreze oamenii, că vrea să arate că are oamenii cei mai buni, şi cred că dovada practică de această dată este că Guvernul a făcut faţă crizelor de până acum”, a precizat preşedintele.

"Imaginaţi-vă cum ar fi arătat România în perioadă de război la graniţă, criză energetică, criză economică, inflaţie, cu un guvern subţire, care se impune greu. Deci cred că nu stăm rău în această etapă, şi de aceea nu aş recomanda, aşa, nişte evaluări, acum, în mijlocul crizei. Dacă unul sau altul dintre miniştri nu performează, premierul are oricând la dispoziţie texte constituţionale să solicite schimbarea lui", a mai declarat şeful statului, joi, aflat într-o vizită la Spitalul Colentina.

