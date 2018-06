Judecătorul Danileț cere CSM să apere ICCJ, atacată de social-democrați

Magistratul Cristi Danileţ, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), susţine că este necesar ca CSM să reacţioneze de urgenţă pentru a pune capăt atacurilor la adresa magistraţilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) care l-au condamnat pe Liviu Dragnea, invocând afirmaţiile făcute de premierul Viorica Dăncilă şi de ministrul de Interne, Carmen Dan.

Sursă foto: Facebook

„Primul-ministru al ţării a declarat că sentinţa pronunţată ieri este una arbitrară. Ministrul de Interne a declarat că hotărârea este una politizată şi împiedică reformarea statului real. Eu cred că este necesar ca CSM să reacţioneze de urgenţă, punând capăt acestor atacuri la adresa judecătorilor supremi. Iar pentru cine nu ştie: reforma Justiţiei s-a făcut în 2004 - 2005 şi aşa am fost primiţi în UE. Ce se face acum nu are nicio legătură cu reforma”, a scris Danileţ pe Facebook.



Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat, joi, de ICCJ, la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, fiind acuzat de instigare la abuz în serviciu.



„Decizia instanţei de judecată în cazul preşedintelui PSD ne arată că modul în care în România se aplică legea este încă sub influenţa arbitrariului”, a declarat Viorica Dăncilă, după anunţarea sentinţei.



Tot joi, ministrul de Interne, Carmen Dan, a susţinut că sentinţa în dosarul DGASPC Teleorman prin care Liviu Dragnea a fost condamnat este „una politizată”.



„Nu este o decizie definitivă! Este evident că această sentinţă este una politizată. Este răspunsul vindicativ nu numai la presiunea străzii, ci şi la încercarea autorităţilor legislative şi executive de a reforma statul de drept, acela real! De a armoniza legislaţia respectând Constituţia şi deciziile CCR, aşa cum se întâmplă în orice democraţie autentică!”, a scris, joi, Carmen Dan, pe Facebook.

Și alți social-democrați au criticat dur decizia de joi a ICCJ. „O decizie luată sub presiunea străzii, a unei părţi a presei, a serviciilor care încheie protocoale secrete sau a adversarilor politici nu trebuie să pună sub semnul întrebării bunul mers al României, să strice imaginea ţării în faţa partenerilor externi”, a declarat ministrul Apărării, Mihai Fifor.

„Încă o etapă din lupta grea, incredibil de grea s-a consumat astăzi, finalizându-se printr-o decizie aberant de nedreaptă! Care nu are nimic de-a face cu faptele şi lucrările dosarului şi parcă nici măcar cu lupta politică! Nu este o decizie împotriva unui om chiar dacă el e preşedintele partidului, ci împotriva partidului, împotriva milioanelor de oameni care au crezut şi cred în noi şi a milioanelor de români care astăzi o duc mai bine!”, a scris, tot pe Facebook, și secretarul general al PSD, Marian Neacşu.

Totodată, mai multe organizaţii judeţene ale PSD, între care cele din Vrancea, Alba, Braşov, Constanţa, Arad, au transmis joi seară comunicate de presă în care afirmă că PSD îl susţine în continuare pe Liviu Dragnea la conducerea partidului şi a Camerei Deputaţilor și că decizia de condamnare a lui Liviu Dragnea nu este dreaptă şi nici nu va putea rămâne după judecarea apelului.

