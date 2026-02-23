Live TV

PSD îl atacă pe premier chiar în timpul ședinței pe buget a Coaliției. Fifor: Reforma lui „Ilie Sărăcie” s-a transformat într-o povară

Data publicării:
mihai fifor
Foto: Inquam Photos / George Calin

Deputatul PSD Mihai Fifor a reiterat luni că, fără măsurile de solidaritate propuse de social-democraţi, bugetul de stat pe acest an „nu trece”, subliniind că solidaritatea este „oxigen” pentru zeci de mii de români care sunt „cu apa la gură”, după luni de „reforme” aplicate „cu barda, fără discernământ şi fără vreo finalitate”. Mesajul său critic la adresa lui Ilie Bolojan a fost publicat chiar în timpul ședinței în care Coaliția discută despre legea bugetului.

„Eu nu înţeleg ce nu este clar pentru Ilie Bolojan: fără măsurile de solidaritate propuse de Partidul Social Democrat, bugetul nu trece. Solidaritatea nu este un moft al PSD. Este oxigen pentru zeci de mii de români care sunt cu apa la gură după luni întregi de «reforme» aplicate cu barda, fără discernământ şi fără vreo finalitate, alta decât satisfacţia premierului. Românii, domnule Bolojan, nu sunt în stradă de drag. Sunt în stradă pentru că le-a ajuns cuţitul la os. Pentru că presiunea acumulată a devenit insuportabilă. Pentru că «reforma, fără excepţii», amar numită de români a lui «Ilie Sărăcie», s-a transformat într-o povară zilnică. Iar singurul care pare să nu priceapă acest lucru este Ilie Bolojan. Pentru că România lui este total diferită de România reală. România lui este cea a austerităţii oarbe, de dragul austerităţii”, a scris Fifor pe Facebook.

Potrivit acestuia, România „reală” este cea în care oamenii sunt „îngroziţi” de ziua de mâine, în care facturile cresc, veniturile scad şi incertitudinea devine regulă.

„Politica tăierilor otova, cu barda, fără analiza necesară, a adus întreaga ţară într-o stare de nemulţumire generală. Se pot reduce costuri. Se pot reface echilibrele economice. Dar nu prin concedieri în lanţ şi tăieri brute de venituri. Nu prin aroganţă şi umilinţă. Nu prin sacrificarea păcii sociale. Economia nu este contabilitate. Este un organism viu, care are nevoie de stabilitate, încredere şi măsuri echilibrate. În cele şapte luni de când ţara a intrat în zodia Bolojan, aproape că nu există categorie socială care să nu fi fost afectată. Ţara merge rău. O spun toate sondajele. Şi se vede în buzunarele oamenilor şi în datele oficiale care confirmă recesiunea. O problemă bugetară a fost transformată într-o criză economică şi socială. Iar când coeziunea socială începe să se fractureze, statul devine vulnerabil. Nemulţumirea generalizată nu întăreşte disciplina bugetară - o subminează. Lipsa de încredere în decidenţi slăbeşte instituţiile şi expune România la riscuri economice şi politice majore”, a transmis deputatul PSD.

În opinia sa, cel mai mare pericol este ca tensiunile acumulate să ducă la „o explozie socială”, care „să măture tot - inclusiv fragilul progres în reducerea deficitului - şi să arunce societatea într-o spirală de instabilitate”.

„Bugetul trebuie să includă măsurile de solidaritate propuse de PSD. Sprijinul pentru pensionarii cu venituri mici, protejarea persoanelor vulnerabile, eliminarea poverilor absurde precum CASS pentru mame şi veterani, menţinerea finanţării Educaţiei - toate acestea trebuie prevăzute explicit în construcţia bugetară. Fără solidaritate nu există stabilitate, iar fără stabilitate nu există reformă sustenabilă. Fără coeziune socială, statul devine vulnerabil. E greu de priceput, domnule Bolojan? E nevoie de o schiţă?”, a completat Mihai Fifor.

Liderii Coaliției de guvernare s-au reunit luni, din nou, de la ora 13:00 pentru a discuta împărțirea banilor în acest an. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat deja că social-democrații nu vor vota noul buget dacă Guvernul nu adoptă și pachetul de relansare economică.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
Igor Secin, șeful Rosneft
2
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
vad in antarctica
3
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
4
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și...
soldati rusi urcati in avion
5
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
Digi Sport
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
liderii coalitie
Coaliția tranșează bugetul pentru 2026. Liderii au decis când vor fi adoptate tăierile din administrație și măsurile de relansare
Diana Buzoianu.
Diana Buzoianu nu va participa azi la Ora Guvernului de la Camera Deputaților. Care era tema dezbaterii dorite de PSD
BUZAU - ALEGERI 2024 - PSD - SARBATORESTE ROMANESTE - 8 MAI 2024
Constantin Toma: „Jucăm alba-neagra de şase luni. Bolojan îşi face treaba. L-aş întreba pe Ciolacu - Ai făcut sau nu 9,3% deficit? ”
Radu Miruță.
Radu Miruță, despre scandalul normei de hrană în cazul militarilor: „N-a venit Ilie Bolojan cu această propunere”
dominic fritz face declaratii
Dominic Fritz reclamă o „comunicare execrabilă” a Guvernului pe tema taxelor locale
Recomandările redacţiei
2025-11-21-6928
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va...
copertare-teza-doctorat-eco-plus-3 1
Indemnizația de doctorat, redusă la jumătate. Sindicatele se revoltă...
Austin Tucker Martin
Cine e tânărul ucis de Secret Service la Mar-a-Lago: Austin Tucker...
Ultimele știri
Oana Țoiu, despre cei care au semnat moțiunea simplă împotriva sa: „Au încercat ca vocea lor împotriva României să se audă mai tare”
Gabriel Andronache, vicepreședintele ANRE: „Scumpirile de la raft nu sunt din energie. Firmele au plătit tot 1,16 lei în 2025”
Ucraina a lansat un joc-simulator care permite publicului să identifice țintele ruse de pe linia frontului. Se numește „Kill Zone”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Bellucci, pe covorul roșu la premiile BAFTA, într-o rochie care i-a îmbrățișat perfect silueta. „O...
Cancan
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie...
Fanatik.ro
Câți bani primește Adi Petre pentru cele 7 săptămâni de la Survivor România. Fostul fotbalist de la FCSB e...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu...
Adevărul
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Pro FM
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles de ziua gemenilor ei. Declarația care a atras atenția: „Întotdeauna am...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
O femeie dispărută de 24 de ani a fost găsită în viață, dar refuză contactul cu familia. Misterul plecării...
Newsweek
70 deputați cer bani în plus la pensie pentru sute de mii de pensionari. Ce eroare din lege trebuie remediată?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Rolurile legendare ale lui Jodie Foster și Anthony Hopkins din "Tăcerea mieilor", la un pas să ajungă la alte...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”