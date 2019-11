K. Iohannis: Politica PSD a creat animozitate falsă între bugetari şi oamenii de afaceri. Nu se poate nici fără unii, nici fără alţii

Preşedintele Klaus Iohannis a acuzat, vineri, PSD că a creat ''o animozitate'' între mediul de afaceri şi bugetari, subliniind că un stat fără bugetari este unul "eşuat", iar unul fără oameni de afaceri arată ca acela din 1989.

"Să ştiţi că un stat nu poate să funcţioneze numai cu oameni de afaceri, cum un stat nu poate să funcţioneze numai cu bugetari. Vă garantez că un stat fără bugetari arată ca un stat eşuat, iar un stat fără oameni de afaceri arată ca statul pe care l-am avut în '89. Eu personal nu îmi doresc nici una, nici alta, şi cred că aici, prin politica absolut eronată a PSD, care a guvernat majoritatea celor 30 de ani de la Revoluţie încoace, s-a creat o animozitate falsă între mediul de afaceri, între business şi bugetari, prin intervenţia şi existenţa nefericitului PSD, care a folosit această falie pentru a se profila în zona de electorat propriu. Eu nu doresc să mă profilez nici în zona bugetară, nici în zona antreprenorială, ci în amândouă, şi cred că singura abordare realistă şi bună pentru România (...) este să înţeleagă şi unii, şi ceilalţi, că fără ceilalţi nu se poate. Atunci vom găsi un modus vivendi absolut paşnic şi convenabil pentru toată lumea şi toţi vor fi fericiţi că au un venit suficient pentru un trai decent", a spus Iohannis, la evenimentul "Topul naţional al firmelor private din România".



El a afirmat că prin educaţie se poate ajunge la eliminarea deficitului de forţă de muncă. Şeful statului a indicat că problema deficitului de muncă de calitate poate fi rezolvată prin armonizarea planului de şcolarizare şi a programelor cu nevoile reale ale pieţei. Iohannis a criticat desfiinţarea şcolilor profesionale printr-o "măsură aiuristică" şi renunţarea prea repede la învăţământul dual.



"În România, a existat învăţământul dual, într-o formă destul de primitivă şi prost asamblată, dar nu poate nimeni să spună că noi nu ştim cum să o facem. Noi ştim cum să o facem, însă dacă de la nivel politic se desfiinţează zone întregi şi ministru după ministru pesedist declară că noi nu avem nevoie de învăţământ dual atunci el, sigur, dispare. Problema nu este reformalizarea lui, se pot înfiinţa dintr-un condei 100 de clase de profesional, numai că maiştrii şi profesorii care au predat acolo nu mai sunt, au dispărut din sistem, fie s-au reprofilat, fie s-au pensionat, fie au plecat în Spania, unde lipesc gresie pe nişte blocuri. Aşa am ştiut noi să gestionăm forţa de muncă calificată, trimiţând-o, în bună parte, în străinătate", a mai spus Iohannis.



De asemenea, şeful statului a subliniat problema demografică cu care se confruntă România, context în care a pledat pentru măsuri sociale.



"Dacă nu ne apucăm să rezolvăm măcar unele aspecte, atunci în anul 2050 o să fim mult mai puţini decât suntem acum şi aproape toţi o să fim peste 60 de ani, cei care vor mai fi atunci. Ne dăm seama că problema demografică este mult mai complicat de rezolvat decât problema programei şcolare şi a profilului absolventului. Noi trebuie să lucrăm pe ambele direcţii. (...) Este nevoie de măsuri sociale. Nu poţi să aştepţi de la o tânără familie, care abia supravieţuieşte sau care supravieţuieşte în condiţii mai slabe decât îşi doreşte, să-şi dorească doi, trei, patru copii, în condiţiile în care creşe nu sunt, afterschool nu este decât foarte scump, acel concediu de creştere a copilului este o formă interesantă pentru unii care au un venit suficient, dar pentru ceilalţi nu este o formă atractivă, în condiţiile în care tinerele mame, dacă stau doi ani acasă, au o problemă majoră cu reinserţia, fiindcă jobul lor s-a ocupat între timp de cineva mai tânăr. Şi astfel de probleme trebuie rezolvate", a arătat Iohannis.



El a adăugat că există un dezechilibru major între numărul bărbaţilor din câmpul muncii şi cel al femeilor.



Şeful statului a menţionat şi că pensionarii care şi-ar dori să lucreze în continuare ar trebui încurajaţi.



"Este o categorie mult hulită şi mult ignorată, cea a tinerilor pensionari. Foarte mulţi oameni de vârsta pensionării şi-ar dori să mai muncească, dar sunt fie alungaţi, fie ignoraţi, fie pur şi simplu nu-şi găsesc locul. Eu nu sunt de părere că trebuie să forţăm pensionările în sus, chit că este o discuţie care se poartă peste tot, dar trebuie să dăm o şansă reală oamenilor care ajung în zona vârstei de pensionare să rămână şi lucreze mai departe şi să îi încurajăm. Noi am scos pe bandă rulantă, vă amintiţi, în anii '90 la pensie mii şi mii de oameni tineri, la 40, la 45 de ani, fiindcă a înţeles PSD de atunci, care se numea altfel, să rezolve problema şomajului. I-a pensionat pe toţi, trebuie, nu trebuie. Aşa am ajuns să avem mai mulţi pensionari decât putem să suportăm în realitate. Dacă le dăm şansa să muncească, societatea are de câştigat. Majoritatea sunt oameni care ştiu ce trebuie făcut, sunt foarte bine pregătiţi, sunt la maturitate ca şi capacitate de analiză, de management, şi aşa mai departe", a afirmat Iohannis.

Redactare G.M.