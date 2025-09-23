Live TV

Kelemen Hunor, despre amenințarea lui Ilie Bolojan cu demisia: „Poţi s-o faci o dată. A doua oară nu e bine”

Data actualizării: Data publicării:
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor. Foto: Captură Digi24

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat că premierul nu poate amenința cu demisia de mai multe ori la rând. „Poţi s-o faci o dată. A doua oară nu e bine, că nimeni nu te mai opreşte”, a precizat acesta. Declarația liderului UDMR făcută la Euronews vine după ce Ilie Bolojan a pus problema retragerii sale în cazul în care proiectul pensiilor magistraţilor nu trece de Curtea Constituţională. Kelemen crede că vor fi probleme la Guvern și Coaliție, dacă legea pensiilor magistraților, asumată de premier, pică la CCR.

„Da, a fost acum vreo două, trei săptămâni, patru săptămâni, nu mai ştiu exact când, când era acel pachet şi, într-adevăr, Bolojan a spus la un moment dat: «Dacă nu se poate, atunci continuaţi fără mine». Asta poţi să faci o dată. A doua oară nu e bine s-o faci, că nimeni nu te mai opreşte. 

Deci eu nu cred şi nu e momentul să discutăm, eu nu discut despre demisia lui Bolojan, nu discut despre Coaliţie şi soarta Coaliţiei, această coaliţie trebuie să meargă mai departe, dar o decizie a Curţii Constituţionale ne-ar bloca în ceea ce priveşte măsurile care trebuie luate şi trebuie luate echilibrat”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderii Coaliției au fost chemați în această dimineață la Cotroceni. Întâlnirea va începe la ora 11.00. Ultima dată când Nicușor Dan a stat față în față cu liderii partidelor a fost în urmă cu trei săptămâni: atunci, președintele le-a dat termen 14 zile să vină cu un proiect privind concedierile din primării. După întrevederea cu șeful statului, liderii Coaliției vor avea o ședință la Palatul Victoria.

Unul dintre subiectele importante discutate în Coaliţie este aşteptata decizie a magistraţilor Curţii Constituţionale cu privire la constituţionalitatea legilor adoptate în cel de-al doilea pachet de măsuri, între care pensionarea magistraţilor.

Curtea Constituţională are, miercuri, pe ordinea de zi a şedinţei mai multe sesizării care vizează aceste proiecte, iar, în cazul unei decizii care stabileşte că modificările aduse prevederilor cu privire la pensionarea magistraţilor sunt neconstituţionale, mai mulţi lideri politici au anunţat că Guvernul nu ar mai avea legitimitate.

Editor : A.C.

