Kelemen Hunor vorbește despre un guvern minoritar PNL - USR - UDMR - minorităţi. Care este condiția pentru a funcționa

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan, că există varianta unui guvern minoritar PNL - USR - UDMR - minorităţi, susţinut de parlamentari în mod individual.

Al doilea scenariu ar fi adoptarea unei moţiuni de cenzură în cursul lunii mai.

„Noi am dori în continuare să găsim o soluţie, după ce se epuizează această etapă, o soluţie pentru o majoritate, cum a fost stabilită anul trecut în mai, iunie. În acest moment suntem conştienţi că trebuie să vedem ce se va întâmpla în zilele următoare. Se poate discuta despre un guvern minoritar, în care rămân PNL, USR, UDMR, grupul minorităţilor naţionale, dacă va exista o susţinere în parlament din partea unor parlamentari, individual. Dacă va exista această soluţie şi se poate ajunge în termen de 45 de zile la un vot în parlament, atunci se poate merge mai departe cu un guvern minoritar pentru o perioadă de vreme. A doua soluţie este o moţiune de cenzură, în cursul lunii mai. În momentul în care trece moţiunea de cenzură, guvernul îşi pierde mandatul. Altă soluţie în acest moment nu cred că se conturează, nu prea se vede. Eu cred că fiecare ar trebui să se gândească ce se întâmplă în momentul în care intrăm într-o criză guvernamentală profundă”, a transmis liderul UDMR, în cadrul unei declaraţii de presă, la Palatul Cotroceni.

Preşedintele Nicuşor Dan are miercuri consultări cu partidele aflate în prezent la guvernare, convocate după ce PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Anterior, la consultări s-au prezentat liderii PSD şi PNL.

