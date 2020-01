Klaus Iohannis a anunțat că va cere Parlamentului să se reunească în ședință extraordinară pentru alegerea primarilor în două tururi

Președintele Klaus Iohannis susține joi de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, în contextul în care astăzi Guvernul a anunțat că își angajează răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi.

Actualizare 18:00. Principalele declarații ale președintelui:

Astăzi guvernul a decis să-și angajeze răspunderea pe modificarea legii alegerii primarilor. Se dorește revenirea la alegerea corectă, democratică și normală. O alegere potrivită și sprijin guvernul în acest demers.

Este după părerea mea calea corectă de alegere a unui primar, în două tururi, în așa fel încât cel puțin jumătate plus una dintr-o comunitate să aleagă persoana care va fi primar. Încurajez guvernul să meargă mai departe. Astăzi s-a decis în guvern că se va angaja răspunderea, în foarte puțin timp cum va fi trimis proiectul la Parlament și imediat eu voi cere Parlamentului să se reunească într-o sesiune extraordinară.

„Președintele României, domnul Klaus Iohannis, va susține joi, 16 ianuarie a.c., ora 18:00, la Palatul Cotroceni, declarații de presă”, a anunțat Administrația Prezidențială.

„PNL susține alegerea primarilor cu jumătate plus unu dintre cetățenii care își exprimă votul. (...) Ca atare, stimați colegi, am luat decizia de a ne angaja răspunderea în fața Parlamentului pe alegerea primarilor în două tururui. Noi ne-am angajat că vom face ceea ce își doresc oamenii. Sigur că mulți primari își doresc alegerea într-un singur tur. Pentru a îmbunătăți performanța administrațiilor locale este vital ca primarii să fie aleși în două tururi. E vremea să facem ce vor oamenii. Sigur că acest lucru va deranja pe cei care sunt la butoanele Parlamentului dar trebuie să ne asumăm acest risc pentru că Guvernul are obligația de a interveni”, a declarat premierul Ludovic Orban, astăzi, în ședința de Guvern.

Motivul pentru care Ludovic Orban a ales acestă variantă ține de necesitatea de a forța PSD să depună moțiunea de cenzură care ar putea duce către anticipate, odată cu demiterea guvernului. Social-democrații vor depune moțiune doar dacă guvernul își asumă răspunderea, în cazul unei ordonanțe de urgență nefiind luată în calcul depunerea unei moțiuni, susțin surse din PSD.