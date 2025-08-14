Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un milion de euro

Fostul președinte Klaus Iohannis a primit o somație de la ANAF să plătească aproape un milion de euro. Suma reprezintă chiriile încasate timp de 17 ani pentru casa din Sibiu pierdută definitiv în instanță de fostul cuplu prezidențial.

Klaus Iohannis a pierdut în instanță una dintre casele pentru care a primit timp de 17 ani chirie de la o bancă - aproximativ 300.000 euro. Imobilul din Sibiu a intrat în posesia sa printr-o moștenire declarată ilegală de instanțe, relatează Sebastian Boldea, jurnalist Digi24.

Procesul s-a încheiat în urmă cu 3 ani de zile, însă ANAF nu a cerut la acea vreme desființarea certificatului de moștenitor declarat ilegal. Cererea a fost depusă cu întârziere, motiv pentru care ea a fost respinsă. Ulterior, Fiscul a început o acțiune separată, iar în prezent a putut trimite o somație de plată legală, care cu tot cu penalități și dobânzi, ajunge la aproape 1.000.000 euro.

După cum bine știm, după ce se trimite o somație de plată, este un termen legal de 15 zile pentru ca acela care a fost somat să nu fie executat silit.

Important de specificat este faptul că înainte de pierderea definitivă a imobilului, Klaus Iohannis declara că va restitui banii imediat ce instanța va da o decizie finală.

Editor : Liviu Cojan