Klaus Iohannis: „Statul de drept din România nu este negociabil”

Președintele Klaus Iohannis a spus din nou, în conferința de presă comună cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, că statul de drept din România nu este negociabil și că, prin aderarea la UE, România a dorit să fie parte a unui spațiu de valori europene.

„Statul de drept din România nu este negociabil şi această poziţie am reiterat-o de multe ori şi voi rămâne la această opinie. Discuţia pe legile justiţie şi pe coduri din România este o discuţie complicată care se poartă acum de doi ani deja şi sper să existe la toţi cei implicaţi înţelepciunea de a aduce această discuţie spre un final care este conform nu numai cu aşteptările mele, pe care le cunoaşteţi, şi este în conformitate cu aşteptările românilor, cu aşteptările exprimate de Comisia de la Veneţia şi GRECO. Noi nu putem în România să construim un sistem de justiţie care nu este compatibil cu celelalte sisteme de justiţie din Europa şi mai mult cu noi, prin aderarea la Uniunea Europeană, ne-am dorit să fim parte a unui spaţiu de valori şi dorim să rămânem acolo”, a spus Klaus Iohannis.

Preşedintele Iohannis a spus că să devenim membri sau parte din Spaţiul Schengen este un deziderat pe care îl avem de la început şi am lucrat în acea direcţie.

"Iniţial, Schengen a fost un acord cu condiţii şi le-am îndeplinit, în 2011 le-am îndeplinit. Însă cum acceptarea în Spaţiul Schengen depinde de votul tuturor membrilor din Spaţiul Schengen au început să apară primele întrebări şi primele probleme şi de atunci cu toate că am îndeplinit toate condiţiile puse de acordul Schengen România şi Bulgaria la fel nu au fost acceptate în Spaţiul Schengen. De atunci încoace încercăm să convingem pe prietenii şi partenerii noştri că România este o ţară serioasă, sigură, care respectă regulile impuse în Spaţiul Schengen şi care se bazează pe valorile Uniunii Europene. Progresul încă se lasă puţin aşteptat. Dar personal nu am renunţat şi voi continua să discut cu toată lumea pentru a-i convinge co România nu doreşte să fie în Spaţiul Schengen ca o problemă, ci România vine în Spaţiul Schengen şi a parte a unei soluţii, ca parte a unei soluţii pentru îmbunătăţirea siguranţei în Spaţiul Schengen", a explicat şeful statului.

Președintele a vorbit și despre Mecanismul de Cooperare și Verificare în domeniul justiției și a amintit că a avut o primă discuţie cu Juncker în ianuarie 2015 şi că una din primele teme discutate atunci a fost MCV.

„Am căzut amândoi de acord că varianta optimală este finalizarea MCV-ului până la încheierea mandatului comisiei Juncker. Evident că aici trebuie să jucăm şi noi rolul nostru, în special Guvernul şi Parlamentul, trebuie să găsească soluţiile cele mai potrivite pentru a îndeplini condiţiile negociate pe MCV. Dacă aşa se va întâmpla, sunt optimist că avem şanse de finalizare a acestui MCV”, a spus Iohannis.

La rândul său, Juncker a vorbit despre proiectul amnistiei și grațierii, vehiculat de mai mulți politicieni ai puterii: „Am vrut să reamintesc regulile europene. Este vorba de respectarea absolut necesară a statului de drept. Am spus că Europa e făcută şi din compromisuri, dar nu trebuie să existe compromisuri pe aspectele esenţiale, pentru că aceste aspecte esenţiale ar fi afectate negativ dacă s-ar acorda o amnistie aşa cum preconizează unii din ţara dumneavoastră. Dacă aceasta ar intra în vigoare ar fi un pas înapoi”.

