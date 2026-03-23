„L-ați văzut pe Bolojan cum era ca peștele în apă la Congresul USR?” | Sorin Grindeanu, în ședința conducerii PSD (stenograme)

Social-democrații îl leagă pe Ilie Bolojan de USR. În ședința conducerii PSD, Sorin Grindeanu le-a transmis participanților că „Ilie Bolojan e USR-ist” și că s-a simțit „ca peștele în apă” la Congresul partidului condus de Dominic Fritz.

Liderul PSD le-a transmis social-democraților, în ședința de luni, că Ilie Bolojan se simte mult mai confortabil la USR decât la PNL, potrivit stenogramelor obținute de Digi24.ro.

„Ilie Bolojan e USR-ist. L-ați văzut cum era ca peștele în apă la congresul USR? Mult mai confortabil decât la PNL. Politicile și ceea ce face dl prim-ministru nu au nicio legătură cu PNL, ci doar cu USR. De asta e și senzația că USR face regulile cu 10% (pondere parlamentară n.red), pentru că îl au pe acest om în frunte”, a spus Grindeanu.

Când decide PSD dacă rămâne sau nu la guvernare

Conducerea PSD a decis, în urma unei ședințe care a avut loc luni dimineață, că referendumul intern privind ieșirea sau nu de la guvernare va avea loc pe 20 aprilie. Până atunci, liderii partidului vor avea discuții cu membrii din teritoriu, iar Sorin Grindeanu va merge la Bruxelles pentru a le prezenta și socialiștilor europeni strategia politică a PSD. Social-democrații anunțaseră încă din decembrie anul trecut că vor începe o consultare internă, pe fondul nemulțumirilor legate de Coaliția de guvernare.



Sorin Grindeanu a prezentat și o listă de motive pentru care social-democrații au cerut în ultima perioadă înlocuirea lui Ilie Bolojan de la vârful Guvernului. Liderul PSD în impută premierului adoptarea cu întârziere a pachetului de relansare economică, a măsurilor pentru combaterea crizei carburanților, cât și felul în care este implementat programul SAFE pentru înzestrarea armatei.

