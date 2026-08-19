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Legea salarizării, negociată cu oficialii europeni: Pîslaru a trimis proiectul la Bruxelles. Noi discuții la Cotroceni, astăzi (surse)

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Foto: Profimedia Images
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Noua lege a salarizării a fost trimisă la Bruxelles și este negociată cu reprezentanții Comisiei Europene. Dragoș Pîslaru a discutat miercuri dimineață cu oficialii europeni pentru a ajunge la un acord asupra ultimelor modificări, iar de la ora 18:00 le va prezenta concluziile și partidelor din fosta coaliție, într-o ședință tehnică la Cotroceni. Joi, președintele Nicușor Dan va avea o discuție cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. 

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a trimis deja la Bruxelles o formă a noii legi pentru a vedea dacă oficialii europeni sunt de acord cu ultimele modificări. Surse politice susțin, însă, că ministrul le-a trimis oficialilor europeni proiectul înainte ca acesta să fie prezentat, într-o formă finală, și partidelor. 

Miercuri dimineață, Dragoș Pîslaru, alături de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au discutat prin videoconferință cu reprezentanții Comisiei Europene. 

Tot miercuri, de la ora 18:00, va avea o nouă rundă de negocieri la Cotroceni, unde ministrul Pîslaru este așteptat să prezinte concluziile transmise de la Bruxelles. Discuțiile vor fi „tehnice”, după cum au explicat reprezentanții partidelor pentru digi24.ro, la care vor participa doar specialiști de la fiecare formațiune în parte.

Joi, va avea loc și o discuție între Nicușor Dan și președinții PNL, PSD, USR și UDMR, pentru a încerca să ajungă în cele din urmă la un consens, astfel încât legea să fie adoptată până la finalul acestei luni. 

 

Editor : A.G.

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