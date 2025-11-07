Lia Olguța Vasilescu: Trebuie să decidem. Suntem ascultați, rămânem la guvernare. Suntem puși în geam când vine factura, mai bine ieșim

Liderul PSD de la Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a lansat și ea un atac la premierul Ilie Bolojan, spunând la congresul social-democraților: „Eu cred că PSD va trebui să decidă: Suntem și noi ascultați, rămânem la guvernare. Suntem puși în geam, când vine factura, mai bine ieșim de la guvernare”.

„De când am intrat noi la guvernare tot auzim că noi am dus în cap economia, că am crescut deficitul, că am crescut inflația, că s-au făcut angajări fără număr. Haideți să vedem cifrele seci.

De la pandemie încoace, în ultimii șase ani la guvernare au fost PNL - 6 ani, PSD 4 ani, USR - 1 an. Președinte până la investirea lui Nicușor Dan a fost PNL.

După pandemie, deficitul a crescut sub guvernarea PNL de patru ori. Când a venit Ciolacu după guvernele PNL, datoria publică era de 10 ori mai mare, fără creșteri de venituri ale românilor, fără autostrăzi, fără investiții semnificative. Dacă nu punem vaccinurile - 60 de milioane de vaccinuri la 18 milioane de locuitori.

Astăzi, același premier vorbește despre dezmățul bugetar pe care l-ar fi făcut PSD. Disponibilizările pe care vrea să le facă nu înseamnă nici măcar un sfert din suma primită de el de la Guvernul României. De câte ori vine dreapta la guvernare ni se spune că PSD nu a guvernat bine.

Eu cred că PSD va trebui să decidă: Suntem și noi ascultați, rămânem la guvernare. Suntem puși în geam, când vine factura, mai bine ieșim de la guvernare.

Cine să vină la guvernare? Bărbații falnici care dau fuga la SPP când îi amenință cineva pe Facebook? Păi, dacă mâine te cheamă la război, îl iei și pe al lui Pahonțu cu tine?”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

