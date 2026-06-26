Liberalii răspund acuzațiilor PSD: „Poziția PNL a fost aceeași. Nu rescriem ceea ce am spus”

Liberalii susțin că poziția partidului a rămas aceeași în discuțiile și consultările din ultima perioadă, după ce social-democrații i-au acuzat că au refuzat primele variante de premier pe care președintele Nicușor Dan le-a propus deși inițial au acceptat.

„În politică, credibilitatea se construiește prin respectarea cuvântului dat. Poziția PNL și a președintelui partidului, Ilie Bolojan, a fost aceeași în discuțiile cu partenerii, în consultările oficiale și în declarațiile publice. Și rămâne aceeași. (...)

Nu schimbăm regulile jocului în funcție de conjunctură și nu rescriem ceea ce am spus”, a transmis Partidul Național Liberal, vineri, pe Facebook.

Reacția vine după ce social-democrații au acuzat că Ilie Bolojan ar fi transmis că susține primele variante de Guvern, apoi s-a răzgândit.

„PSD a susținut încercările președintelui României privind desemnarea unui alt premier. Au refuzat, deși inițial au acceptat. PSD a acceptat să își asume funcția de prim-ministru și guvernarea, dar și adoptarea unui acord politic cu partidele de dreapta. Au refuzat, deși inițial au propus și au insistat săptămâni în șir cu această variantă”, au spus social-democrații.

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Editor : A.G.