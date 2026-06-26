PSD critică PNL, USR și UDMR după nominalizarea lui Siegfried Mureșan: „Blocaj politic total iresponsabil”

Partidul Social Democrat (PSD) critică PNL, UDMR și USR pentru alegerea de a-l nominaliza pe Siegfried Mureșan în funcția de prim-ministru, în detrimentul susținerii lui Sorin Grindeanu pentru șefia Guvernului. Într-un comunicat transmis de partid, social-democrații subliniază că și-au asumat guvernarea și denunță „jocul iresponsabil” al celorlalte partide considerate pro-occidentale.

„Partidul Social Democrat denunță blocajul politic total iresponsabil al PNL, USR și UDMR, care riscă să arunce România în haos economic și social. Anunțul de azi al partidelor de dreapta privind susținerea unui prim-ministru comun – fără a avea o majoritate parlamentară solidă în spate – este o nouă tentativă de inventare a unor condiții menite să facă imposibilă formarea unui Guvern cu puteri depline”, potrivit comunicatului transmis de PSD.

Social-democrații arată că au susținut „adoptarea unei soluții rapide” după ce au introdus și votat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, însă partidele de dreapta, PNL, USR și UDMR s-au opus constant propunerilor PSD.

„PSD a dorit refacerea rapidă a coaliției pro-occidentale – fără Bolojan. Au refuzat! PSD a susținut încercările președintelui României privind desemnarea unui alt premier. Au refuzat, deși inițial au acceptat. PSD a acceptat să își asume funcția de prim-ministru și guvernarea, dar și adoptarea unui acord politic cu partidele de dreapta. Au refuzat, deși inițial au propus și au insistat săptămâni în șir cu această variantă”, arată social-democrații.

PSD acuză, astfel, PNL-USR-UDMR că își doresc să mențină România în criză politică și că dau dovadă de rea-voință.

„De data aceasta, partidele de dreapta s-au opus deschiderii afișate de PSD, cu un nou șir nesfârșit de pretexte - rotativa guvernamentală, principiul reciprocității, condiții aberante fără acoperire constituțională - schimbate de la o zi la alta, după cum le dictează calculele de partid (...) PSD îi somează pe liderii PNL, USR și UDMR să pună capăt acestui joc iresponsabil. România nu este proprietatea dreptei politice și nu poate fi ținută ostatică unor calcule meschine de partid”, potrivit sursei citate.

Reamintim că PNL, USR și UDMR au decis să îl nominalizeze pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, deși Sorin Grindeanu, liderul PSD, a anunțat că își dorește să formeze un guvern.

Editor : M.G.