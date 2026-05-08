Live TV

Exclusiv Lider PSD: Varianta unui premier tehnocrat, luată în calcul

Ema Stoica Data actualizării: Data publicării:
panou guvernul romaniei
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Scenariul desemnării unui premier tehnocrat revine în discuție în contextul blocajului politic dintre PSD și PNL. Ideea este susținută atât de lideri ai UDMR, cât și de Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte al PSD, care a declarat la Interviurile Digi24.ro că un nou executiv s-ar putea construi în jurul unei personalități din zona economică, fără afiliere politică.

Liderul social-democrat consideră că o astfel de soluție ar putea fi acceptată inclusiv de Ilie Bolojan, evitând astfel tensiunile generate de desemnarea unui nou premier liberal.

„Eu unul, da, cred în această variantă (n.r. premier tehnocrat). Pe persoană fizică vă spun. Eu cred că se poate face o împăcare în jurul unui terț. (...) E singura formă prin care domnul Bolojan își poate păstra partidul.”

Ionuț Pucheanu merge mai departe și spune că o varianta care ar putea fi luată în calcul este un economist.

„Dacă mă întrebați, având în vedere situația economică prin care trecem, cred că avem nevoie de un economist foarte bun. Să înțeleagă macroeconomie, să înțeleagă că deficitul nu se reduce doar prin neplata unor facturi sau prin mărirea unor taxe.”

În cazul în care funcția de premier ar reveni PSD, numele lui Sorin Grindeanu rămâne în continuare una dintre variantele discutate în partid. Potrivit lui Ionuț Pucheanu, tradiția internă a PSD îi oferă președintelui partidului prioritate pentru această funcție.

„Cutuma spune că președintele are întâietate. Grindeanu are cea mai mare experiență în zona asta, tocmai pentru că a fost supus unui astfel de episod (n.r. de a fi premier).”

Sorin Grindeanu a mai ocupat funcția de premier în 2017, însă a fost înlăturat prin moțiune de cenzură chiar de propriul partid, într-un conflict politic deschis cu liderul PSD de la acea vreme, Liviu Dragnea.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
2
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
3
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
nicusor si fritz
4
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, mesaj comun după ce au fost la Cotroceni să discute cu...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier? Explicațiile unui fost...
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
Digi Sport
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ionuț Pucheanu
Cum se conduce PSD. Planul moțiunii de cenzură cu AUR, ținut la secret
pucheanu psd
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid
ID32597_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Fost secretar de stat al PSD din Ministerul Agriculturii, urmărit penal de DNA. Ce acuză procurorii
sigla psd
PSD îl somează pe premierul demis Ilie Bolojan să înceteze „numirile intempestive, fără concurs, în funcţii guvernamentale”
diana buzoianu
Diana Buzoianu: Ne uităm la crearea unei mișcări reformiste, suficient de mulți parlamentari pentru măsurile dorite de români
Recomandările redacţiei
Dominic Fritz
Dominic Fritz exclude o fuziune între USR și PNL: „Suntem partide...
umbrele cu ploaie si vant
Meteorologii anunță din nou vreme mai rece decât de obicei. Zonele în...
BUCURESTI - BOOKFEST 2019 - 1 IUNIE 2019
Ministerul de Externe vrea să retragă statutul de utilitate publică...
ghiseu liber functionar public
Raport de la Guvern: statul nu știe sigur câți angajați are. Apar mai...
Ultimele știri
Sorin Grindeanu atacă „moștenirea Bolojan”: „Au promis reformă. Au livrat recesiune!”
Cumnatul lui Peter Magyar renunţă la candidatura pentru funcţia de ministru al justiţiei din Ungaria
Fratele lui Emil Gânj, bărbatul care şi-a ucis fosta parteneră şi i-a dat foc, e acuzat că ameninţă familia victimei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un mire a aflat la nuntă, în fața invitaților, secretul ascuns de soție și de prietenele ei. Reacția lui...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Starul unei echipe de Champions League din Anglia, exclus din lot pentru mesaje deocheate date unei eleve de...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Câți ani are, de fapt, Victor Pițurcă. Ce face de arată atât de tânăr
Adevărul
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Eugenia Șerban, despre momentul în care fiul ei a început să consume droguri: "Nimeni nu ar fi știut acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Transferul lui Vlad Chiricheș, anunțat pe prima pagină!
Pro FM
Anghel Damian, sincer despre relația cu Theo Rose. Cum le răspunde celor care nu îi văd compatibili: „În...
Film Now
S-a iubit cu Sebastian Stan, acum e soția unui alt frumușel de la Hollywood. Alejandra s-a măritat după numai...
Adevarul
Ce a făcut Carol I înainte de a deveni rege al României și ce origine etnică avea de fapt
Newsweek
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
Digi FM
Grasu XXL, la Digi FM: „Femeile mă plac că sunt personaj, dar sunt urât, frate”. La ce film a plâns artistul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Salma Hayek, apariție magnetică la Veneția alături de fiicele sale. Eleganță în negru la o gală de lux în...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă