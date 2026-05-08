Scenariul desemnării unui premier tehnocrat revine în discuție în contextul blocajului politic dintre PSD și PNL. Ideea este susținută atât de lideri ai UDMR, cât și de Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte al PSD, care a declarat la Interviurile Digi24.ro că un nou executiv s-ar putea construi în jurul unei personalități din zona economică, fără afiliere politică.

Liderul social-democrat consideră că o astfel de soluție ar putea fi acceptată inclusiv de Ilie Bolojan, evitând astfel tensiunile generate de desemnarea unui nou premier liberal.

„Eu unul, da, cred în această variantă (n.r. premier tehnocrat). Pe persoană fizică vă spun. Eu cred că se poate face o împăcare în jurul unui terț. (...) E singura formă prin care domnul Bolojan își poate păstra partidul.”

Ionuț Pucheanu merge mai departe și spune că o varianta care ar putea fi luată în calcul este un economist.

„Dacă mă întrebați, având în vedere situația economică prin care trecem, cred că avem nevoie de un economist foarte bun. Să înțeleagă macroeconomie, să înțeleagă că deficitul nu se reduce doar prin neplata unor facturi sau prin mărirea unor taxe.”

În cazul în care funcția de premier ar reveni PSD, numele lui Sorin Grindeanu rămâne în continuare una dintre variantele discutate în partid. Potrivit lui Ionuț Pucheanu, tradiția internă a PSD îi oferă președintelui partidului prioritate pentru această funcție.

„Cutuma spune că președintele are întâietate. Grindeanu are cea mai mare experiență în zona asta, tocmai pentru că a fost supus unui astfel de episod (n.r. de a fi premier).”

Sorin Grindeanu a mai ocupat funcția de premier în 2017, însă a fost înlăturat prin moțiune de cenzură chiar de propriul partid, într-un conflict politic deschis cu liderul PSD de la acea vreme, Liviu Dragnea.