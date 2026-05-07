Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier

Prim-ministrul Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a transmis, joi, că Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier, dacă preşedintele României nu urmăreşte să provoace alegeri anticipate, dacă se coagulează o nouă majoritate şi dacă, potrivit deciziei CCR din 2020, trece „o perioadă rezonabilă de timp” de la data moţiunii de cenzură. 

Decizia Curții Constituționale din 2020 este foarte clară. Premierul demis prin moțiune de cenzură poate fi din nou desemnat să formeze Guvernul, dacă:

- Președintele României nu urmărește să provoace alegeri anticipate, prin desemnarea aceluiași candidat (fost premier). Nu suntem în acest scenariu. Condiție îndeplinită;

- Candidatul desemnat (fostul premier) coagulează o nouă majoritate parlamentară care să nu fie formată din aceleași partide care formau majoritatea înainte de moțiunea de cenzură. Condiție îndeplinită deoarece PNL a adoptat o decizie că exclude o nouă coaliție cu PSD;

- desemnarea aceluiași candidat să nu fie imediată moțiunii de cenzură, adică «să treacă o perioadă rezonabilă de timp» de la data moțiunii de cenzură, în care opinia Parlamentului să se poată modifica cu privire la fostul Prim-Ministru; și această condiție este pe cale a se împlini.

Concluzie - nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcția de Prim-Ministru”, a scris, joi, pe Facebook, Gabriel Andronache.

După adoptarea moțiunii de cenzură PSD-AUR, Guvernul condus de Ilie Bolojan a intrat în regim interimar: rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate, până la învestirea unui nou Executiv. Partidele par să ajungă cu greu la o înțelegere în acest moment, astfel că Bolojan ar putea rămâme mai mult timp pe funcție. 

