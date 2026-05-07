Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a transmis, joi, că Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier, dacă preşedintele României nu urmăreşte să provoace alegeri anticipate, dacă se coagulează o nouă majoritate şi dacă, potrivit deciziei CCR din 2020, trece „o perioadă rezonabilă de timp” de la data moţiunii de cenzură.

„Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou Prim-Ministru

Decizia Curții Constituționale din 2020 este foarte clară. Premierul demis prin moțiune de cenzură poate fi din nou desemnat să formeze Guvernul, dacă:

- Președintele României nu urmărește să provoace alegeri anticipate, prin desemnarea aceluiași candidat (fost premier). Nu suntem în acest scenariu. Condiție îndeplinită;

- Candidatul desemnat (fostul premier) coagulează o nouă majoritate parlamentară care să nu fie formată din aceleași partide care formau majoritatea înainte de moțiunea de cenzură. Condiție îndeplinită deoarece PNL a adoptat o decizie că exclude o nouă coaliție cu PSD;

- desemnarea aceluiași candidat să nu fie imediată moțiunii de cenzură, adică «să treacă o perioadă rezonabilă de timp» de la data moțiunii de cenzură, în care opinia Parlamentului să se poată modifica cu privire la fostul Prim-Ministru; și această condiție este pe cale a se împlini.

Concluzie - nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcția de Prim-Ministru”, a scris, joi, pe Facebook, Gabriel Andronache.

După adoptarea moțiunii de cenzură PSD-AUR, Guvernul condus de Ilie Bolojan a intrat în regim interimar: rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate, până la învestirea unui nou Executiv. Partidele par să ajungă cu greu la o înțelegere în acest moment, astfel că Bolojan ar putea rămâme mai mult timp pe funcție.

