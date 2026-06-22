Alina Gorghiu contestă excluderea din PNL: „Sunt în partidul acesta de zeci de ani şi de aici nu am să plec eu”

Alina Gorghiu a anunțat că va contesta în instanță eventuala sa excludere din PNL și a transmis că nu intenționează să părăsească partidul din care face parte de aproape trei decenii. Declarația vine după expirarea ultimatumului dat de conducerea liberală celor cinci membri ai formațiunii vizați de rezoluțiile adoptate la Congresul Extraordinar al PNL.

Fostul preşedinte al PNL Alina Gorghiu, propusă vicepremier în Guvernul Veştea, a declarat luni, după expirarea ultimatumului dat de conducerea PNL de a demisiona, că rămâne în partid şi va contesta în instanţă.

„Sunt în partidul acesta de zeci de ani şi de aici nu am să plec eu, au plecat mulţi alţii de-a lungul timpului. Un lucru trebuie să fie clar pentru toată lumea. Partidele politice din România sunt instituţii de interes, aveam obligaţia pentru cetăţeni să venim cu soluţii. Noi, astăzi, Adrian Veştea în calitate de premier desemnat, eu, colegii care sunt alături de noi în acest demers, am venit cu o soluţie. Scopul nostru nu înseamnă calcule proprii, ci deblocarea situaţiei pe care o avem astăzi în ţară. Un membru al unui partid politic, ca şi un parlamentar, are datoria ca prin orice mijloc să găsească soluţie la criză”, a afirmat Gorghiu la Antena 3 CNN.

Ea a adăugat că ameninţarea cu demiterea este lipsită de temei și a avertizat „pe cel mai cald ton” că se va adresa instanței unde va contesta decizia de excludere.

„Eu spun, vizavi de ameninţările cu demisia, cu demiterea, că sunt decizii lipsite de temei, contrar interesului general. Indiferent ce voci s-ar aduna în spatele acestei decizii - şi vă asigur pe cel mai cald ton că vom merge cu această procedură în instanţă -, o voi contesta. Eu voi rămâne în PNL. Nu ştiu dacă alţii vor mai fi la momentul ăla în partid, dar eu după aproape 30 de ani în PNL, ca fost preşedinte al partidului, pot să asigur de acest lucru. Excluderea este doar o ameninţare care arată slăbiciunea actualei conduceri, nimic altceva. (...) Această bătălie a mea ca liberal din 2001 în interiorul partidului va fi dusă până la capăt cu toate pârghiile legale şi statutare„, a spus Gorghiu.

Ultimatumul dat de conducerea PNL celor cinci membri ai partidului - Lucian Bode, Rareş Bogdan, Adrian Veştea, Hubert Thuma, Alina Gorghiu - de a părăsi formaţiunea liberală a expirat luni, la ora 12:00, astfel că aceştia urmează să fie excluşi din rândul liberalilor, conform deciziei Congresului Extraordinar.

Congresul Extraordinar al PNL a adoptat, duminică, două rezoluţii - una prevede că participarea membrilor partidului la construcţia unui Guvern cu PSD va genera excluderea lor, iar cealaltă se referă la solicitarea privind demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi Alinei Gorghiu.

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Editor : M.I.