Premierul Ludovic Orban a mers joi în Valea Jiului pentru a discuta cu minerii din zona și pentru a-i asigura pe aceștia că Guvernul se implică pentru a le rezolva problemele. În momentul în care a ținut un discurs, premierul a fost huiduit de câțiva mineri, în timp ce alții îl aplaudau.

„Prezența mea aici vreau să reprezinte un semnal clar că Guvernul e preocupat de problemele din Valea Jiului și că Guvernul caută soluții. (...) Am discutat cu liderii minerilor cu care am căutat să găsim soluții pentru ca activitatea companiei să contiune și locurile de muncă să nu fie afectate. E nevoie de o companie care să grevată de datorii. Nu noi am creat situația în care să găseste astăzi complexul energetic, dar vă garantez că căutăm cele mai bune soluții.”, a declarat premierul.

Ludovic Orban s-a încurcat în momentul în care enumera unitățile miniere care trebuiau închise până la finalul anului 2018. Premierul a uitat numele minei Lonea.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Să fim realiști să recunoaștem situația existentă. Compania Energetică Hunedoara este într-o situație dificilă. Un ajutor de stat trebuie dat înapoi ca urmare a Comisiei Europene pentru că nu a fost acordat în acrod cu legea. Și un al doilea ajutor de stat, acordat pentru închiderea minelor Lupeni și Lonea, a fost acordat pentru închiderea minelor până ăn 31 decembrie 2018 și minele continuă să își desfășoare activitatea”, a spus Orban.

În discursul ținut în fața minerilor, Ludovic Orban le-a transmis acestora că în următorii ani Valea Jiului se poate dezvolta cu bani europeni.

„Trebuie create oportunități pentru investiții. În următorii 10 trebuie să reușim cu adevărat să facem o dinamică economică. Orice investitor care vine în Valea Jiului să primească un set de avantaje astfel încât să poată să investească și să creeze locuri de muncă astfel încât în timp să existe un viitor cert pentru oamenii din Valea Jiului. Indiferent de culoarea politică adminstrațiile locale din Valea Jiului trebuie să se unească. Există posibilitatea de a utiliza resurse financiare din Fondul pentru o Tranziție Echitabilă. Va genera resurse care vor putea fi folosite fie de guvern fie de autorități pentru astfel de proiecte de dezvoltare”, a mai spus premierul.

Premierul a participat joi la ceremonia de comemorare a eroilor mineri decedați în minele din Valea Jiului și în timpul grevei din 1929.

Redactor: Robert Kiss