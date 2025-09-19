Live TV

MAE: România revine în Consiliul Guvernatorilor al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică

Sediul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA). Foto: Profimedia

România devine membru al Consiliului Guvernatorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) pentru un mandat de doi ani, în perioada 2025-2027, după alegerile de vineri, ultima zi a Conferinţei Generale a AIEA, potrivit unui comunicat MAE. Ultima prezenţă în acest for a fost în 2008-2010. 

„România a participat activ în cadrul Conferinţei Generale, prezenţa ministrului Afacerilor Externe reflectând angajamentul ţării noastre de a sprijini obiectivele AIEA şi de a promova cooperarea internaţională în domeniul nuclear, în beneficiul dezvoltării continue a proiectelor nucleare civile şi al securităţii globale”, arată MAE.  

Potrivit sursei citate, alegerea ţării noastre în Consiliul Guvernatorilor este o recunoaştere a expertizei acumulate de România în peste 60 de ani de activitate în sectorul nuclear civil, printre realizările notabile în domeniul utilizării paşnice a energiei nucleare fiind Centrala Nucleară de la Cernavodă, institutele româneşti de cercetare în domeniu, precum şi proiectele de investiţii inovatoare pentru un viitor durabil, precum reactoarele modulare de mici dimensiuni (SMRs). 

În această calitate, România, prin Reprezentantul permanent pe lângă Organizaţiile de la Viena, va contribui activ la procesul decizional al Agenţiei, privind atât dezvoltarea utilizării paşnice a energiei nucleare, cât şi consolidarea standardelor de securitate nucleară, siguranţă radiologică şi garantare a respectării obligaţiilor de neproliferare. 

„Am promovat activ această candidatură în cadrul discuţiilor pe care le-am avut la începutul săptămânii la Viena şi în discursul la Conferinţa Generală a Agenţiei. Felicit echipa MAE care a lucrat pentru această reuşită. Urmează doi ani intenşi, dosarele din acest domeniu sunt complexe şi cu implicaţii majore dincolo de o regiune sau alta. Pentru România, sectorul nuclear reprezintă un domeniu de excelenţă şi de dezvoltare alături de parteneri strategici. Am încredere că ne vom achita cu brio de acest mandat. Pe problematici specifice vom lucra cu ministerul Energiei, CNCAN şi ANDR”, a declarat ministrul afacerilor Externe, Oana Ţoiu, citată în comunicat.  

Consiliul Guvernatorilor, format din 35 de membri, este unul dintre principalele organe de conducere ale AIEA, cu rol esenţial în orientarea strategică a activităţii Agenţiei, în supravegherea implementării programelor şi în adoptarea deciziilor-cheie privind politicile internaţionale în domeniul nuclear. 

