Majorarea salariilor. Primăria Sector 3 renunță la aproape o treime din angajați

Peste 100 de posturi ocupate vor fi eliminate din schema de personal a Primăriei Sectorului 3, a anunţat, joi, edilul Robert Negoiţă. Acesta a precizat totodată că de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) vor pleca alte câteva zeci, „până într-o sută”, de angajaţi.

Sursă foto: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

„În Primărie vom reduce schema cu câteva sute de persoane, unele (posturi - n.r.) sunt deja vacante, nu sunt ocupate, dar în cazul a aproximativ 100, chiar peste 100, discutăm de persoane în plată, care vor trebui să-şi găsească de lucru în altă parte. Există prevedere legală din acest punct de vedere, se va da concurs, acolo unde sunt mai mulţi pe post rămân cei care sunt cei mai buni. De asemenea, la DGASPC am făcut o analiză împreună cu colegii de acolo şi de acolo vor pleca până într-o sută. Analiza nu se opreşte aici şi suntem în permanent contact şi încercăm permanent să creştem performanţa instituţiei”, a declarat Negoiţă, într-o conferinţă de presă.



Potrivit acestuia, în prezent, Primăria Sectorului 3 are aproximativ 450 de angajaţi. Posturile la care se va renunţa sunt din toate domeniile, mai puţin de la Direcţia Cultură.



„Am avut câteva domenii în care aveam oameni, dar nu erau specialişti în domeniu. De exemplu, la Urbanism, am adus oameni de unde am putut, ce am avut, atâta vreme cât pe salarii de 1.000 de lei nu vine niciun absolvent de facultate de urbanism. La ora asta au venit oameni”, a declarat edilul.



El a menţionat că, din vara anului trecut, există o situaţie normală din perspectiva salarizării, în condiţiile în care legea permite ca administraţia publică locală să îşi stabilească grilele de salarizare.



„Au crescut salariile într-un mod semnificativ. (...) Dacă pentru 1.000 de lei pe lună aveau un anumit nivel de randament, atunci când salariile s-au făcut 2.000 de lei pe lună nu trebuie să lucreze la fel ca înainte. Odată cu creşterea performanţei, facem analiză să vedem de câţi oameni mai avem nevoie. (...) În urma analizei, pe care am făcut-o mai bine de jumătate de an, am cam făcut schema ce va rămâne în urma modificării”, a explicat Robert Negoiţă.



Potrivit acestuia, cele mai mari creşteri salariale au avut loc la direcţiile pentru urbanism, IT şi fonduri europene. În domeniile IT şi fonduri europene un debutant primeşte circa 2.300 de lei net, a precizat primarul.



„Dacă acum un an pe vremea asta făceam concursuri şi nu se prezenta nimeni, astăzi, dacă scot un post la concurs, am avut şi 27 - dacă nu mă înşel - pe loc”, a declarat Negoiţă.



În opinia sa, în prezent, bugetul de salarii îl afectează pe cel de investiţii, acesta din urmă fiind sub jumătatea primului.

Potrivit grilei de salarizare adoptate după intrarea în vigoare a Legii salarizării unitare, cel mai mare salariu din Primăria Sector 3 este al lui Robert Negoiță - 13.050 lei, în timp ce viceprimarul are 11.600 lei. Un casier poate ajunge și la 3.000 de lei, un muncitor necalificat, la 2.800 lei, iar un șofer, la 3.300 lei.