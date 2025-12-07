Fostul premier Marcel Ciolacu, candidatul PSD la Consiliul Județean Buzău, a votat duminică, 7 decembrie, pentru viitorul președinte al instituției, afirmând că întoarcerea în județ reprezintă un moment decisiv în parcursul său politic. Mesajul său central a fost legat de participarea la vot și de nevoia unui parteneriat solid între autoritățile locale, pentru dezvoltarea județului.

„Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă”, a declarat Ciolacu, subliniind că își dorește o prezență ridicată la urne. „Îmi doresc să vină cât mai mulți buzoieni la vot, pentru că doar așa apărăm democrația, indiferent cu cine votează.”

Dezvoltare pe bază de cooperare instituțională

Ciolacu a insistat asupra faptului că modernizarea județului poate avea loc doar printr-o colaborare strânsă cu autoritățile din municipiul Buzău. El a descris orașul drept motorul economic al întregului județ și a afirmat că obiectivele majore nu pot fi atinse în lipsa unei coordonări administrative eficiente.

„Am votat pentru un parteneriat real cu primarul municipiului Buzău și cu primăria municipiului Buzău. Dacă vrem să aducem schimbări majore, de fond și reforme în județul Buzău, acest lucru nu poate fi realizat decât printr-un parteneriat real cu municipiul Buzău și, normal, cu celelalte autorități”, a precizat candidatul PSD.

El a identificat sănătatea, educația și transportul public drept domenii în care este necesară o acțiune rapidă, coerentă și comună. Scopul, spune Ciolacu, este creșterea calității serviciilor publice și reducerea costurilor suportate de cetățeni.

„Buzăul are nevoie de un ritm mai alert”

Candidatul PSD a reiterat că județul necesită o strategie clară de dezvoltare și proiecte implementate cu viteză și profesionalism.

„Buzăul are nevoie de un plan de dezvoltare, de un nou ritm de dezvoltare, un ritm mai alert; are nevoie de expertiză, experiență, determinare și foarte mult bun-simț”, a transmis fostul premier.

Ciolacu a punctat și rolul infrastructurii în evoluția județului, considerând că Autostrada Moldovei poate deveni un punct decisiv în atragerea investițiilor și în creșterea economică.

„Cred că Autostrada Moldovei a adus și aduce foarte multe oportunități, mai ales economice, județului Buzău. Noi trebuie să ne implicăm și să nu scăpăm aceste oportunități”, a subliniat acesta.

Mesaj final pentru electorat

La finalul declarațiilor, Marcel Ciolacu a încurajat din nou participarea masivă la vot și a transmis un mesaj optimist privind viitorul județului.

„Îmi doresc cât mai mulți buzoieni la vot, pentru că doar așa apărăm democrația. Eu cred într-un viitor mult mai bun și un trai mult mai bun în municipiul Buzău”, a spus el, precizând că va reveni cu declarații după ora 21:00.

