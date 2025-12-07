Live TV

Video Marcel Ciolacu, candidatul PSD la Consiliul Județean Buzău: „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă”

Data publicării:
marcel ciolacu la sediul psd
Marcel Ciolacu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Dezvoltare pe bază de cooperare instituțională „Buzăul are nevoie de un ritm mai alert” Mesaj final pentru electorat

Fostul premier Marcel Ciolacu, candidatul PSD la Consiliul Județean Buzău, a votat duminică, 7 decembrie, pentru viitorul președinte al instituției, afirmând că întoarcerea în județ reprezintă un moment decisiv în parcursul său politic. Mesajul său central a fost legat de participarea la vot și de nevoia unui parteneriat solid între autoritățile locale, pentru dezvoltarea județului.

„Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă”, a declarat Ciolacu, subliniind că își dorește o prezență ridicată la urne. „Îmi doresc să vină cât mai mulți buzoieni la vot, pentru că doar așa apărăm democrația, indiferent cu cine votează.”

Dezvoltare pe bază de cooperare instituțională

Ciolacu a insistat asupra faptului că modernizarea județului poate avea loc doar printr-o colaborare strânsă cu autoritățile din municipiul Buzău. El a descris orașul drept motorul economic al întregului județ și a afirmat că obiectivele majore nu pot fi atinse în lipsa unei coordonări administrative eficiente.

„Am votat pentru un parteneriat real cu primarul municipiului Buzău și cu primăria municipiului Buzău. Dacă vrem să aducem schimbări majore, de fond și reforme în județul Buzău, acest lucru nu poate fi realizat decât printr-un parteneriat real cu municipiul Buzău și, normal, cu celelalte autorități”, a precizat candidatul PSD.

El a identificat sănătatea, educația și transportul public drept domenii în care este necesară o acțiune rapidă, coerentă și comună. Scopul, spune Ciolacu, este creșterea calității serviciilor publice și reducerea costurilor suportate de cetățeni.

„Buzăul are nevoie de un ritm mai alert”

Candidatul PSD a reiterat că județul necesită o strategie clară de dezvoltare și proiecte implementate cu viteză și profesionalism.

„Buzăul are nevoie de un plan de dezvoltare, de un nou ritm de dezvoltare, un ritm mai alert; are nevoie de expertiză, experiență, determinare și foarte mult bun-simț”, a transmis fostul premier.

Ciolacu a punctat și rolul infrastructurii în evoluția județului, considerând că Autostrada Moldovei poate deveni un punct decisiv în atragerea investițiilor și în creșterea economică.

„Cred că Autostrada Moldovei a adus și aduce foarte multe oportunități, mai ales economice, județului Buzău. Noi trebuie să ne implicăm și să nu scăpăm aceste oportunități”, a subliniat acesta.

Mesaj final pentru electorat

La finalul declarațiilor, Marcel Ciolacu a încurajat din nou participarea masivă la vot și a transmis un mesaj optimist privind viitorul județului.

„Îmi doresc cât mai mulți buzoieni la vot, pentru că doar așa apărăm democrația. Eu cred într-un viitor mult mai bun și un trai mult mai bun în municipiul Buzău”, a spus el, precizând că va reveni cu declarații după ora 21:00.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
1
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
2
Daniel David a semnat ordinul privind temele pentru acasă. Ce se schimbă pentru elevi și...
sed guv oana gheorghiu
3
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt...
JD Vance
4
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a...
Hervis se retrage din România
5
Hervis se retrage din România. „Piața s-a îndepărtat de activitatea noastră de bază”
A făcut anunțul, după ce Shakira și Pique s-au împăcat: ”Singurul lucru pe care-l au în comun! S-au înțeles la tot”
Digi Sport
A făcut anunțul, după ce Shakira și Pique s-au împăcat: ”Singurul lucru pe care-l au în comun! S-au înțeles la tot”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_CANDIDATURA_ANCA_ALEXANDRESCU_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alegeri București 2025. Ce avere a declarat candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu
Imagine cu Barajul Paltinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Prefectul din Prahova, despre criza de apă: Vinovați sunt Apele Române, care nu au știut să comunice și nu aveau plan de rezervă
Rumen Radev
Preşedintele Bulgariei cere demisia guvernului: „Țara are nevoie de o schimbare reală. Alegerile anticipate, singura cale de urmat”
Adolf Hitler Colaj
Adolf Hitler a câștigat pentru a cincea oară alegerile din Namibia
cv angajare
Politicienii și greșelile din CV. Cazuri celebre din politică care s-au finalizat cu demisii
Recomandările redacţiei
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
Alegeri București 2025: Câți oameni au votat până acum. Candidații au...
nicușor dan
Alegeri București 2025. Președintele Nicușor Dan: „De mult nu am mai...
paradă militară a talibanilor în Afghanistan
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii...
2025-12-07-4028
Alegeri București 2025. Ciprian Ciucu: Este foarte important ca...
Ultimele știri
Pete Hegseth laudă „aliații model” pentru creșterea cheltuielilor pentru apărare: „Vor primi favoarea noastră specială”
Kremlinul salută noua strategie de securitate a SUA. Rusia nu mai este menționată ca o amenințare directă
Exporturile de petrol ale Rusiei, sub presiunea dronelor maritime ale Ucrainei: „Moscova are două opțiuni”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour, despre cum a redescoperit dragostea la 74 de ani: „Sunt mai fericită decât am fost vreodată”
Cancan
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Fanatik.ro
LIVE / LIVE UPDATE Alegeri locale 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Gigi Becali, atac fără precedent la Denis Alibec: „E debandadă! Îi dăm amenda maximă”. Patronul FCSB a...
Adevărul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Playtech
Trucul simplu pe care trebuie să-l faci în decembrie ca gazonul să reziste toată iarna
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
Ion Țiriac nu mai stă la discuții: ”Îi dau în judecată pe toți! Ce merită? 20 de ani după gratii”
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
Judi Dench mărturisește că "nu mai recunoaște pe nimeni" din cauza problemelor de vedere: "Nu pot vedea la...
Adevarul
Cine a fost ultimul român condamnat la moarte în epoca Ceaușescu și cum a ajuns în fața plutonului de execuţie
Newsweek
Viața la pensie. Petrecerea Sărbătorilor în singurătate afectează sănătatea pensionarilor. Cum schimbi asta?
Digi FM
Ce este Doctrina Monroe pe care vrea să o reînvie Trump. "America pe primul loc" și critici pentru Europa
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
Ce face și acum arată acum Lucy din Dallas. Charlene Tilton are 64 de ani, e bunică și a mărturisit că nu s-a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă