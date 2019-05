Mărturii emoționante ale românilor care n-au mai putut să voteze: „În 50 de ani de viață nu m-am simțit atât de umilit!”

Românii din diaspora ne trimit în continuare mesaje emoționante, după marile probleme de organizare la votul din străinătate pentru alegerile europarlamentare și la referendum. Unii dintre ei au mers zeci sau sute de kilometri, în Spania, Germania, Italia, Franța sau Anglia, cu copiii după ei și după ore bune de așteptare tot nu au putut vota. Votul s-a încheiat și doar 370.000 de români au reușit să voteze.

Cornel Codreanu: La Gandia (Valencia), Spania, am făcut 50 de kilometri, am stat ore în șir la rând cu fetița mea fără să putem vota. La orele 21.00 ne-au închis ușile în nas. Am plecat acasă plângând... În 50 de ani de viață nu m-am simțit atât de umilit!

Stelian Iavorschi: La Antwerpen am votat la 22.40, după mai bine de 11 ore de stat la coada. De la ora 20 au început să se organize cei de la poliție. Cu 20 de minute înainte de ora 21 au început să bage toată lumea în hotelul unde era secția de vot. În jur de ora 23 mai erau cred că peste 200 de oameni ce așteptau să voteze. La 8.30 eu m-am înregistrat, apoi am așteptat mai bine de 2 ore să intru în cabină. Când am plecat, cele două doamne de la tablete încă înregistrau oameni. Totul a depins de bunăvoința și interesul președintelui de secție. Deci dacă în Antwerpen mergea sistemul la ora 23, normal trebuia sa meargă și la München, Amsterdam, Haga...

Maria David: Asta s-a întâmplat peste tot... și nouă ni s-a închis ușa în față, chiar noi urmam să intrăm... am sperat că vom intra până în ultima clipă. Mai erau cam 200 de persoane în spatele nostru, în momentul închiderii.

Marcel Rimbu: Vrem vot electronic.

Dorin Raul Fizeşan: Să vă spun adevărul din diaspora! Și-au bătut joc de noi, MAE și PSD! Ne-am împins ca animalele din cauza lipsei de organizare și nu noi suntem de vină, oamenii fără legi ar face numai rele, așa și aici, fără o organizare bine pusă la punct am fost și noi brutali, dar și dacă ne organizam tot nu apucam să votăm toți, deoarece nu au fost secții de votare suficiente.

Nu imi plang de mila ca sunt ars de soare, ca am stat in picioare 8 ore, ca ne-am calcat unul pe altul pe picioare dar sa vezi femei gravide, parinti cu bebe mic... in aceeasi situatie, ce spuneti?

Si toate adunate... dar totusi cel mai grav este ca multi dintre noi nu am reusit sa votam! La Offenbach de exemplu BEC spune ca au votat 1500 de persoane, dar cum sa fie adevarat cand chiar la ora 21:30 mai erau cel putin 1400 de persoane care nu au votat.

Respect politiei germane si Crucii Rosii care ne-au adus apa, chiar si limonada in unele locuri, ne-au tolerat si chiar ne-au ajutat. În Berlin ambasadorul Romaniei a deschis larg usile pentru oameni ca acestia sa poata vota in continuare. Un avocat german s-a oferit sa stranga dovezi pentru a putea da in judecata BEC si MAE, primarul amsterdamului a iesit la romani si le-a spus ca alegerile organizate de Romania nu sunt democratice si ca e alaturi de romani! Si cu toate astea... BEC spune raspicat "NU PRELUNGIM ORARUL DE VOTARE"!

Gheorghe Bossu In Neustadt am stat la coada de la ora 14 pana la ora 19:30 și in fata noastră cred ca mai erau câteva sute de oameni foarte slaba organizație au avut la început 4 stampile și o tableta. Rușine, Melescanu.

Stefan Mancas: În Verona ni s-a comunicat de catre responsabilul sectiei de votare ca softul a fost inchis de la guvern si nu poate face nimic si a sunat la politie si am. Am fost dati afara desi fizic eram la 2 metri de urne dupa 6 ore de asteptare.

Măriuța Tudor: Am făcut 100 km, am stat la coadă 5 ore la 20,55 printr-o busculada am ajuns în secția de votare DOAR eu. La băiat i s-a inchis ușile in fața. Alți 100 km mâine la muncă.

Valentin Ionut Bană: Oameni buni, sunt din Germania, acum am ajuns acasă, am plecat de dimineață de la 9, nu am apucat sa votez, nici eu și nici alte câteva zeci de mii, cum este posibil așa ceva, sa stai 12 ore in picioare, fara sa te deplasezi câțiva metri mai în fata, nu am mancat, au venit de la crucea roșie sa ne de-a apa, bătaie de joc, au plănuit tot în așa fel sa nu apucam sa votam, frică lor mare era de diaspora, și foarte mulți dintre voi nu ați ieșit la vot, sau ați votat PSD. Va meritați soarta, eu am ieșit la vot pentru voi, eu in tara nu mă întorc și nici nu am pe nimeni acolo, am ieșit pentru voi, pentru viitorul vostru și pentru ura pe care o port fata de hoții din Parlament, din cauza lor suntem aici.

Eric Rol: In Basel, Elvetia, m-am pus la coada la ora 13:40. Am apucat sa votez la ora 19:52! A meritat toata asteptarea. Toata lumea foarte civilizata si am simtit ca NIMENI nu voteaza cu PSD-ul! Felicitari tuturor celor din Diaspora si nu numai!

Vîlcu Marinel: La Stuttgart am stat 8 ore și n-am apucat să votez. La fel ca alte câteva sute de oameni.. Și-au bătut din nou joc de noi.

Ionela Bucur: In Hamburg nu am avut nici o șansă. Dupa 6 ore de așteptat in ploaie a trebuit sa plecam pentru ca ni s-a închis usa in fața. S-au mișcat foarte greu toată ziua. Cei veniți la 7 dimineața au votat la ora 16.

Lavinia Belu: În Geneva ne-a prins ora 21.00 in clădire si nu am reusit sa votăm decât 15-20.

Elena Stegarescu: Nu am mai putut vota! 9 ore am stat la coada, ca in final, dupa ce ne-au lasat sa intram in curtea interioara a Consulatului Roman din Munchen, sa ne anunte ca Bucurestiul a inchis sectia de votare din cauza sistemului de scanare! In jur de 1000 de oameni nu am putut vota astazi! Si multi altii au reuntat pe parcursul zilei! 9 ore de stat la coada, fara un final fericit!