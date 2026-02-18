Președintele PSD, Sorin Grindeanu, vorbește în direct la Digi24 despre decizia CCR privind pensiile magistraților, impactul asupra fondurilor din PNRR și tensiunile din Coaliție legate de buget.

Actualizare 21.10 Întrebat despre decizia CCR privind pensiile magistraților, Sorin Grindeanu a declarat că „foarte bine că a fost luată, în sfârșit, decizia de CCR privind pensiile speciale”.

Acesta a spus că în sistem există un dezechilibru și a explicat că „s-a creat un dezechilibru – vorbesc de magistrați, la care 62% brut este pensia, însă la alte categorii procentul este mai mare”.

Grindeanu a precizat că are rezerve în ceea ce privește situația militarilor și a celor care merg în teatrele de război. „Aici am o problemă legată de militari și aici trebuie să vedem ce propune Guvernul și să vedem și ce se întâmplă cu cei care merg în teatrele de război, precum cei de la SPP – să vedem ce propune Guvernul”, a afirmat liderul PSD.

El a adăugat că nu consideră normală pensionarea la o vârstă atât de mică. „Nu se poate să ieși la 50 de ani la pensie – eu cred că atunci ai încă putere de muncă, iar acum lucrurile au intrat pe făgașul normal”, a declarat Sorin Grindeanu.

„E foarte bine că s-a încheiat acest episod, românii o meritau. Există acest dezechilibru – sper să nu se ajungă la un conflict”, a mai spus liderul PSD.

Referitor la discuțiile de la Cotroceni, Grindeanu a afirmat că „am discutat la Cotroceni despre buget și lucruri ce nu țin de buget, despre partea administrativă, despre femicid – despre care a întrebat mai multe lucruri. Am discutat și să mărim ajutorul pe care România l-a dat în Gaza”.

Știrea inițială

CCR a respins sesizarea Înaltei Curți și a validat modificările privind pensiile magistraților, însă reacțiile din sistemul judiciar au fost imediate. Consiliul Superior al Magistraturii a avertizat asupra unor „efecte grave asupra funcționării sistemului judiciar”, iar Curtea de Apel București a vorbit despre un „regres în statutul de independență” al magistraților.

În plan politic, decizia CCR a fost salutată de AUR, în timp ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că, după această hotărâre, Guvernul va continua modificarea legislației și pentru celelalte categorii de pensii speciale, începând din luna martie.

În paralel, Comisia Europeană a transmis că a luat act de decizia CCR, iar discuțiile vizează în continuare îndeplinirea jaloanelor din PNRR. O parte dintre fondurile europene sunt încă reținute până la clarificarea reformei pensiilor speciale, iar Guvernul susține că trebuie făcute toate demersurile necesare pentru deblocarea acestor sume.

Pe acest fond, PSD condiționează susținerea bugetului de includerea unor măsuri sociale clare pentru românii afectați de majorările de taxe și impozite și cere ca reforma administrației să fie adoptată simultan cu un pachet de relansare economică.

Editor : Ș.A.