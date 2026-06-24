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Video Mesajul lui Ilie Bolojan de Ziua Independenței SUA: „Se cuvine să mulțumim militarilor pentru contribuția la securitatea României”

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Ilie Bolojan, la recepția organizată la Ambasada SUA în România. Foto: Captură video
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Cu ocazia recepţiei organizate de Ziua Națională a SUA, Ilie Bolojan a subliniat „influența covârşitoare” a Statelor Unite asupra lumii „prin puterea economiei, prin capacitatea de a inova, prin forţa armatelor sale”. Premierul interimar a mulțumit și militarilor americani pentru că, „fiind prezenți în România, fiind coloana vertebrală a NATO în situația dificilă din regiune, alături de militarii noștri, alături de militarii celorlate țări din NATO, contribuie semnificativ la securitatea României”.

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„Sunt aici să spun cu respect că această mare naţiune, de 250 de ani, are o influenţă covârşitoare asupra lumii prin puterea economiei, prin capacitatea de a inova, prin forţa armatelor sale. Să ne gândim doar la salvarea Europei, la căderea comunismului. Se cuvine să mulţumim Statelor Unite pentru aceşti 250 de ani şi asupra impactului global masiv pe care l-au avut, inclusiv asupra României. Sunt aici, de asemenea, să spun că, în afară de aceste lucruri, cele mai importante aspecte care ne-au motivat sunt valorile pe care le vedem atunci când steagul Americi este la orizont, libertăţile individuale, democraţia, egalitatea de şanse sunt nişte valori extraordinare care ne-au motivat şi pe noi şi ne motivează în continuare”, a spus Bolojan în discursul ținut la Ambasada SUA.  

Totodată, acesta a mulțumit și soldaților: „Se cuvine să mulțumim Statelor Unite și militarilor săi pentru că, fiind prezenți în România, fiind coloana vertebrală a NATO în situația dificilă din regiune, alături de militarii noștri, alături de militarii celorlate țări din NATO, contribuie semnificativ la securitatea României și la siguranța cetățenilor noștri”.

„Se cuvine să mulţumesc companiilor americane care au investit în România, care înseamnă locuri de muncă, înseamnă transfer de tehnologie, înseamnă oportunităţi, dar şi pentru ceea ce fac aceste companii promovând ţara noastră în Statele Unite al Americii, individual sau prin Camera de Comerţ Româno-Americană. Sunt aici să mulţumesc comunităţilor româneşti din Statele Unite, studenţilor noştri, tuturor celor care trăiesc în America, să mulţumesc prietenilor americani din România, comunităţi americane de aici, pentru că sunt o punte între relaţiile dintre ţările noastre şi sunt o bază a dezvoltării acestora”, a mai adăugat Bolojan. 

Premierul interimar l-a felicitat şi pe ambasadorul american la Bucureşti, Darryl Nirenberg: „În cele puțin peste 100 de zile a început în forță și sunt convins că va contribui semnificativ în anii următori la întărirea parteneriatului dintre România și SUA, la dezvoltarea relațiilor de afaceri, la promovarea investițiilor în domeniul energiei și al infrastructurii”.

În aceeași ordine de idei, Bolojan i-a mulţumit şi ataşatului comercial, însărcinatului cu afaceri al SUA la Bucureşti, care astăzi îşi încheie misiunea după aproape 4 ani în România.  

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Editor : A.M.G.

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