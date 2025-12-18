Ministerul Dezvoltării a decontat peste 141,6 milioane de lei pentru investiţii finanţate prin PNRR

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de peste 141.6 milioane de lei pentru 279 de investiţii realizate prin componentele Fond local, Turism şi cultură şi Educaţie, din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a anunţat ministrul Cseke Attila.

Potrivit MDLPA, au fost decontate 114.136.782,17 lei pentru 237 de facturi aferente Componentei C10 – Fondul local, care vizează asigurarea infrastructurii pentru transportul verde şi elaborarea sau actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană.

Suma de 14.508.369,29 de lei a fost repartizată pentru două facturi care au vizează lucrări de asigurare a unui transport durabil, prin dezvoltarea infrastructurii traseelor cicloturistice.

Alţi 12.992.723,75 de lei au fost alocaţi, prin Componenta C15 – Educaţie, pentru achitarea a 40 de facturi care au ca obiectiv construcţia de creşe noi, moderne şi prietenoase cu mediul.

