Membrii Guvernului condus de Ilie Bolojan au depus jurământul de învestitură, luni seara, în prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Cotroceni. La ceremonie au fost prezenţi preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, preşedintele USR, Dominic Fritz, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, liderul Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, Varujan Pambuccian.

În discursul său, președintele Nicușor Dan a mulțumit partidelor din majoritate şi reprezentanţilor minorităţilor naţionale pentru că au înţeles imperativul momentului, stabilitatea.

„Începem azi un nou capitol. Vreau să mulţumesc în primul rând partidelor din majoritate şi reprezentanţilor minorităţilor naţionale pentru că au înţeles imperativul pe care România îl are în acest moment, şi anume stabilitatea.



Am văzut comentarii în spaţiul public care se referă mult mai mult la trecut decât la viitor, evident, legitime, numai că noi toţi, ca societate, din momentul acesta trebuie să ne uităm în viitor şi cred că este interesul naţional, şi invit partidele din majoritate să acţioneze ca atare, să colaboreze pentru interesul comun.



Evident că am discutat foarte mult şi a fost un imperativ problema fiscală, şi sunt foarte fericit că partidele şi-au asumat corecţiile pe care România trebuie să le facă.



Sunt foarte optimist. Pe de-o parte, pentru că avem un sector privat care este dinamic, care a reuşit să dubleze PIB în zece ani. Pe de altă, avem ca obiectiv finalul lui 2026 intrarea în OCDE, şi asta înseamnă mult mai multe investiţii străine, asta înseamnă dobânzi mai ieftine, asta înseamnă încredere pentru economia din România.



Dincolo de economie, trebuie să reformăm statul şi, de asemenea, sunt bucuros că partidele care şi-au asumat guvernarea, şi minorităţile, şi-au asumat reforma statului. Şi, dincolo de asta, trebuie să recâştigăm încrederea cetăţenilor în autorităţile statului român.



O să fie un drum lung. Sunt optimist că o să ajungem să construim societatea care să aibă încredere în autorităţi şi, prin asta, în ea însăşi.



Succes miniştrilor, succes Prim-ministrului, succes Guvernului României!”, a spus președintele Nicușor Dan.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a spus că depunerea jurământului de către membrii noului Guvern „încheie o perioadă de instabilitate şi de interimate”.

„Încheierea procedurii parlamentare şi depunerea jurământului de către noul Guvern încheie practic o perioadă de instabilitate şi de interimate la conducerea principalelor instituţii ale României. Avem în momentul de faţă şi un Guvern care se bazează pe o majoritate parlamentară importantă. Începând din această seară ne vom da măsura dedicării noastre, a capacităţii noastre de muncă şi a responsabilităţii în serviciul României”, a arătat şeful Executivului după ceremonia oficială.

Membrii noului Executiv, care se va întruni într-o primă şedinţă la ora 20:30, la Palatul Victoria, sunt:

Ilie-Gavril Bolojan - prim-ministru;

- prim-ministru; Marian Neacşu - viceprim-ministru;

- viceprim-ministru; Tanczos Barna - viceprim-ministru;

- viceprim-ministru; Michael-Dragoş Anastasiu - viceprim-ministru;

- viceprim-ministru; Marian-Cătălin Predoiu - viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne;

- viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne; Liviu-Ionuţ Moşteanu - viceprim-ministru, ministrul Apărării Naţionale;

- viceprim-ministru, ministrul Apărării Naţionale; Ciprian-Constantin Şerban - ministrul Transporturilor şi Infrastructurii;

- ministrul Transporturilor şi Infrastructurii; Alexandru Nazare - ministrul Finanţelor;

- ministrul Finanţelor; Radu Marinescu - ministrul Justiţiei;

- ministrul Justiţiei; Florin-Ionuţ Barbu - ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

- ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; Bogdan-Gruia Ivan - ministrul Energiei;

- ministrul Energiei; Alexandru-Florin Rogobet e - ministrul Sănătăţii;

e - ministrul Sănătăţii; Dragoş-Nicolae Pîslaru - ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene;

- ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene; Daniel-Ovidiu David - ministrul Educaţiei şi Cercetării;

- ministrul Educaţiei şi Cercetării; Oana-Silvia Ţoiu - ministrul Afacerilor Externe;

- ministrul Afacerilor Externe; Diana-Anda Buzoianu - ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor; Petre-Florin Manol e - ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale;

e - ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale; Radu-Dinel Miruţă - ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului;

- ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului; Cseke Attila-Zoltan - ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;

- ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei; Demeter Andras Istvan - ministrul Culturii.

Ceremonia depunerii juramantului de investitura de catre reprezentantii guvernului coalitiei PSD-PNL-USR-UDMR - Minoritati condus de Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni, 23 iunie 2025.

