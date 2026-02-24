Ministrul Agriculturii, acuzat că a „furat” o idee propusă de AUR și a prezentat-o la Bruxelles. Reacția lui Florin Barbu

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, se află în mijlocul unei controverse după ce a propus Comisiei Europene ca mărcile proprii ale marilor magazine să nu reprezinte mai mult de 20% din totalul produselor la raft, pentru a nu descuraja produsele locale, o măsură care apare într-un proiect de lege depus de parlamentarii AUR în octombrie 2025. Contactat de Digi24.ro, ministrul susține că nu a copiat niciun proiect și că măsura este una benefică.

Florin Barbu a cerut oficialilor europeni un set de măsuri pentru a garanta accesul producătorilor români la rafturile marilor lanțuri de retail. Printre acestea:

Marca proprie să nu depășească 20% din volumul realizat de către magazinele de retail din UE, astfel încât producătorii locali să își poată promiva produsele;

Adaos comercial asemănător sau identic pe aceeași gamă de produs;

Eliminarea refacturării rabatului și remizelor prin care marii retaileri transferă pierderile comerciale către producătorii autohtoni;

Reglementarea discount-urilor practicate de marii retaileri, pe seama producătorilor autohtoni, astfel încât aceștia din urmă să nu mai ajungă în situația de a-și vinde produsele la prețuri finale mai mici decât costurile de producție;

Proiectul AUR depus de anul trecut

Propuneri identice au fost depuse anul trecut, în Parlament, de către aleșii AUR. Mai exact, măsurile propuse de aceștia obligă magazinele mari să își limiteze marcă proprie la cel mult 20% din volumul total al vânzărilor pe fiecare grupă de produse (ce propune proiectul, pe larg, AICI)

„Unul dintre instrumentele principale utilizate de aceşti retaileri este promovarea masivă a produselor sub marcă proprie. Această strategie, deşi generează beneficii imediate pentru consumatori prin preţuri reduse, are efecte negative asupra ecosistemului concurenţial, a producătorilor autohtoni şi a diversităţii produselor disponibile pe piaţă”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

De asemenea, aleșii AUR propun și sancţiuni contravenţionale proporţionale cu cifra de afaceri, pentru cei care nu respectă regulile sau care furnizează informații false.

Reacția ministrului Florin Barbu

Într-o reacție pentru Digi24.ro, ministrul Agriculturii neagă că ar fi copiat proiectul AUR și susține că măsurile propuse sunt benefice pentru producători.

„Nu am promovat niciun proiect AUR. Practic, vedem în magazinul de retail că litrul de lapte marcă proprie este 5 lei, iar brandul românesc este 10 lei. Asta înseamnă că adaosul comercial pentru brandul românesc este foarte mare. Dacă se citeau cu atenție declarațiile mele și solicitările mele de modificare a Directivei 633 privind practicile comerciale neloiale, se observa că am cerut ca, pe fiecare categorie de produs, adaosul comercial să fie același.

Atâta timp cât se vinde un produs marcă proprie cu 5 lei, iar producătorul are preț de 10 lei, eu nu cred că este un lucru bun și sănătos. (...) Este o măsură benefică pentru producătorii români. În magazinele de retail trebuie să rămână brandul românesc, nu marca proprie”, a declarat Florin Barbu.

În urma solicitărilor făcute de ministrul Agriculturii la Bruxelles, PSD a transmis un comunicat prin care le cere tuturor partidelor politice din România, care au reprezentanți în Parlamentul European, să susțină propunerile acestuia.

„Toate cele patru propuneri avansate de ministrul Florin Barbu vizează protejarea producătorilor locali față de practicile abuzive ale marilor retaileri și garantarea accesului produselor agroalimentare autohtone la rafturile marilor lanțuri de magazine. (...)

În acest context, România are oportunitatea de a-și promova la nivel european interesele producătorilor români și ale sectorului agroalimentar din țara noastră. În astfel de situații, toate forțele politice românești reprezentate în Parlamentul European trebuie să acționeze unitar pentru susținerea interesului național, indiferent de apartenența și partizanele politice ale europarlamentarilor români”, au transmis social-democrații.

Critici din partea industriei

Limitarea produselor marcă proprie din magazine la maximum 20% din volumul total de vânzări ar putea duce la scumpiri și la o intervenție excesivă în piața liberă, a avertizat Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România, într-o intervenție la Digi24. Acesta spune că măsura ar afecta în special consumatorii care aleg produsele mai ieftine și producătorii mici care ajung în magazine prin mărcile proprii.

