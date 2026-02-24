Live TV

Limitarea produselor marcă proprie ar putea duce la scumpiri. Vicepreședintele ANCMMR: „Este o măsură intruzivă asupra pieței libere”

alimente
Propunerea ministrului Agriculturii „Marca proprie înseamnă cele mai mici prețuri” Impactul asupra producătorilor Critici privind intervenția în piață

Limitarea produselor marcă proprie din magazine la maximum 20% din volumul total de vânzări, propusă de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ar putea duce la scumpiri și la o intervenție excesivă în piața liberă, a avertizat Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România, într-o intervenție la Digi24. Acesta spune că măsura ar afecta în special consumatorii care aleg produsele mai ieftine și producătorii mici care ajung în magazine prin mărcile proprii. 

„Din punctul nostru de vedere, este o măsură destul de intruzivă asupra pieței libere. Piața ar trebui lăsată liberă. Observăm foarte multe încercări de intervenție: plafonarea prețurilor, limitarea adaosului comercial pe toată gama de produse și acum limitarea mărcii proprii”, a declarat acesta.

Propunerea ministrului Agriculturii

Luni, ministrul Florin Barbu a anunțat că a transmis Comisiei Europene un set de patru măsuri pentru combaterea practicilor comerciale neloiale, inclusiv limitarea mărcilor proprii la maximum 20% din volumul realizat de magazinele de retail.

Acesta susține că această măsură ar permite producătorilor locali să aibă acces mai ușor la rafturile marilor rețele comerciale.

Pachetul propus include:

  • limitarea mărcilor proprii la maximum 20% din volumul vânzărilor retailerilor
  • stabilirea unui adaos comercial asemănător pentru produse din aceeași categorie
  • eliminarea refacturării remizelor și rabaturilor către producători
  • reglementarea clară a discounturilor comerciale

Potrivit ministrului Agriculturii, aceste măsuri ar trebui incluse în modificarea Directivei europene privind practicile comerciale neloiale pentru a echilibra piața.

„Marca proprie înseamnă cele mai mici prețuri”

Feliciu Paraschiv, vicepre­şedintele Asociaţiei Naţionale a Comerci­anţilor Mici şi Mijlocii din România, spune că mărcile proprii oferă cele mai accesibile produse din magazine, iar limitarea lor ar duce inevitabil la scumpiri.

„Marca proprie înseamnă o categorie de produse unde clientul are acces la cele mai mici prețuri. Sunt lanțuri de magazine în Europa unde există 80% marcă proprie”, a explicat el.

Potrivit acestuia, reducerea ponderii produselor marcă proprie ar duce la o creștere a costurilor pentru consumatori: „Cu siguranță produsele vor crește un pic ca valoare, dar pe de altă parte va crește diversitatea la raft. Vom avea mai multe produse, dar ulterior mai scumpe”.

Într-o intervenție la Digi24, acesta a transmis că măsura vine într-un moment în care puterea de cumpărare a scăzut, iar clienții se orientează către produse mai ieftine: „Din august încoace observăm o direcție clară către marca proprie și către produsele low-cost. Clienții au început să cumpere produse din ce în ce mai ieftine”.

Totodată, a atenționat că limitarea mărcilor proprii ar merge exact în direcția opusă nevoilor consumatorilor.

„Noi ar trebui să găsim formule prin care să dăm prețuri mai mici, nu prețuri mai mari”, a mai spus acesta.

Impactul asupra producătorilor

Feliciu Paraschiv susține că măsura ar putea afecta inclusiv o parte dintre producătorii români care livrează produse sub marcă proprie.

„Producătorul care a prins o marcă proprie pentru un retailer mare l-a prins pe Dumnezeu de picior. Sunt foarte mulți producători mici care livrau produse sub marcă proprie și care ar putea fi afectați”, a explicat el.

În același timp, limitarea mărcilor proprii ar putea duce la mai multe produse la raft, dar la prețuri mai mari: „Vom avea marcă proprie ieftină, mai puțină, și produse mai multe la raft, dar un pic mai scumpe”.

Critici privind intervenția în piață

Vicepreședintele ANCMMR consideră că problema reală din sector nu ține de ponderea produselor marcă proprie, ci de gradul ridicat de concentrare al pieței de retail.

„Ar trebui să ne uităm mai atent la piața de retail, care este foarte concentrată în jurul a șapte mari grupuri. Primele două controlează aproape 60% din piață”, a declarat Feliciu Paraschiv.

În opinia sa, soluția ar fi sprijinirea producției interne de alimente, nu limitarea mărcilor proprii din magazine. „Trebuie să găsim soluții pentru a crește producția agroalimentară internă. Sunt multe lucruri care pot fi făcute, dar nu prin măsuri de tipul interdicțiilor sau limitărilor”, a spus acesta.

În finalul intervenției la Digi24, Paraschiv a mai afirmat și că o astfel de inițiativă are șanse reduse să fie acceptată la nivel european: „Uniunea Europeană nu va accepta sub nicio formă limitarea mărcii proprii, pentru că la nivelul Europei aceasta este extrem de dezvoltată”. 

