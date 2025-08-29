Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri seară, la Digi 24, că autorităţile române trebuie să admită că există un „dezmăţ din bani publici”, precizând că măsurile fiscale adoptate de Guvern erau necesare „pentru a reduce aceste cheltuieli aberante”.

„Dacă vrei să fii milionar poţi oricând, în baza competenţei pe care o ai, să mergi în mediul privat”, spune Ivan.

„Aceste măsuri erau necesare pentru a reduce cheltuieli aberante şi dezmăţul din banii publici care există în momentul de faţă şi nu trebuie să ne ascundem de acest lucru, da, există dezmăţ din banii publici în foarte multe companii de stat, în foarte multe funcţii publice din România”, a declarat Bogdan Ivan, referindu-se la pachetul de măsuri fiscal-bugetare propuse de Guvern.

El consideră că „dezmăţul din bani publici” trebuie ”să fie corectat”.

„Trebuie să fie corectat pentru că este anormal ca cineva care şi-a asumat o demnitate publică, cum sunt şi eu, să ajungă să se îmbogăţească de pe urma funcţiilor publice pe care le deţine la stat. Dacă vrei să fii milionar poţi oricând, în baza competenţei pe care o ai, să mergi în mediul privat”, este de părere ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a spus că, în Ministerul Economiei, pe care l-a condus până în urmă cu mai puţin de trei luni, în guvernul precedent, salariul ministrului se afla pe locul 162 în ceea ce priveşte cuantumul.

„Avem funcţionari care, mulţi dintre ei, poate nu au funcţii de conducere şi care, mulţi dintre ei, sunt plătiţi mai bine decât preşedintele României, ceea ce mi se pare aberant”, a adăugat ministrul Energiei.

Editor : C.L.B.